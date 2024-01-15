Вступление на престол Фредерика Х Копенгаген отпраздновал фейерверком

Фейерверк в честь нового монарха: в Дании началась эпоха царствования короля Фредерика Х.

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Красочным фейерверком в парке Тиволи во воскресенье вечером ознаменовалось в Копенгагене начало царствования нового монарха Дании - Фредерик Х вступил на трон после отречения его матери королевы Маргрете II.

Для скандинавской страны это был ничем не омрачённый праздник: передачу королевской власти подданные не видели уже больше полувека, и ей не предшествовала кончина предыдущего монарха.

Ранее десятки тысяч датчан собрались перед дворцом Кристиансборг в Копенгагене, где Маргрете II подписала отречение от престола и передала власть сыну. В отличие от Великобритании, церемонии коронации в Дании нет.

Сейчас в стране две королевы: Маргрете II сохраняет свой титул, а супруга Фредерик Х, родившаяся в Австралии, стала королевой Марией.

18-летний принц датский Кристин, страший сын Фредерика и Марии, теперь наследник престола.