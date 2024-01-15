Венгерские учителя требуют повышения зарплат и гарантий

Решение властей Венгрии о повышении зарплат учителям на 32,2% с 1 января не успокоило работников сферы образования и профсоюзы. Они вновь вышли на акцию протеста.

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"Мы не отступим!", - кричали сотни учителей, учеников и их родителей, протестовавших возле здания венгреского МВД в Будапеште. В ходе акции участники продемонстрировали твёрдое намерение продолжать протесты, начатые ещё полтора года назад.

Недавно власти распорядились повысить зарплаты педагогам на 32,2 процента. Порядок начислений определяется только директорами школ. И профсоюзам он не ясен. Также непонятно, кого, кроме начинающих карьеру, коснётся повышение оклада.

Эдит Симко, школьная учительница:

"Не удивлюсь, если уберут бонусы. До сих пор повышения сказывались именно на них, поскольку есть такой момент: бонусов можно лишить без объяснения причин".

По данным ОЭСР, Венгрии самый низкий показатель оплаты труда учителей относительно средней зарплаты выпускников ВУЗов - 60%. Власти обязались довести его до 80% к 2025 году. В качестве гарантии правительство приводит недавнее решение Еврокомиссии разблокировать для Венгрии 10 миллиардов евро средств.

Золтан Сипошеги, корреспондент Euronews:

"Сегодня протестующие делали акцент на деньгах. Хотя повышение заработной платы вряд ли решит проблему нехватки учителей. В Венгрии она настолько серьёзна, что учителя начальной школы могут преподавать в старших классах - аж до 8-го класса".