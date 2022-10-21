Профессия учителя считается одной из самых "благородных", школьных учителей называют героями, которых нужно чествовать. Но во многих странах поводов для радости мало, поскольку учителя недовольны своей зарплатой и условиями труда.

Учителя регулярно бастуют во Франции. В начале сентября тысячи людей вышли на марш в Будапеште, требуя повышения заработной платы. Учителя в Великобритании также планируют провести забастовку с тем же требованием.

Сколько же получает учитель в Европе? В каких странах платят больше и меньше всего? И насколько изменились зарплаты школьных учителей за последнее десятилетие?

Зарплаты учителей в разных странах Европы существенно различаются

Согласно данным по странам, собранным Европейской комиссией (EACEA/Eurydice), официальная стартовая годовая зарплата в государственных школах первой ступени среднего образования в 2020/2021 году варьировалась от примерно 4 233 евро в Албании до 69 076 евро в Люксембурге (то есть от 350 до 5750 евро в месяц соответственно).

Средняя зарплата учителей в странах Европейского союза (ЕС) составляет €25 055 за год (или 2087 евро в месяц).

Учителя во Франции и Италии зарабатывают вдвое меньше, чем в Германии

Если не брать в расчет Люксембург, годовая зарплата выше 50.000 евро у учителей только в двух странах: в Швейцарии (66.972 евро) и в Германии (54.129 евро).

Годовая зарплата во Франции и Италии составляет менее половины от немецкого показателя.

Самая низкая стартовая зарплата учителя среди стран ЕС была в Болгарии - €7.731 в год. Годовой оклад учителя ниже €10.000 также и в ряде других стран ЕС, таких как Латвия, Словакия, Венгрия, Румыния и Польша.

Сколько зарабатывают учителя с учётом паритета покупательной способности?

Стандарт покупательной способности (СПС) - это "искусственная валютная единица", определенная Евростатом, где на одну единицу СПС теоретически можно купить одинаковое количество товаров и услуг в каждой стране. Если рассматривать заработную плату с учётом паритета покупательной способности, то это сглаживает некоторые различия в стоимости жизни между странами, но они все равно остаются.

Если рассматривать зарплаты учителей через эту призму, то они варьируются от 7.824 СПС в Албании до 50.357 СПС в Германии. Это означает, что в среднем учитель в Германии сможет купить на свою зарплату в семь раз больше товаров и услуг, чем его коллега из Албании.

Хотя годовая зарплата учителей в начале карьеры, как правило, составляет от 20.000 до 30.000 СПС, в 10 странах ЕС она все еще ниже 20.000 СПС: в Эстонии, на Мальте, в Чехии, Румынии, Греции, Болгарии, Польше, Венгрии, Латвии и Словакии.

В балканских странах, Черногории и Северной Македонии, которые не входят в ЕС, зарплата учителей в СПС выше, чем в нескольких странах ЕС. Удивительно, но Турция занимает значительно более высокую позицию в этом рейтинге (28.455 СПС), чем по своей номинальной зарплате (8.330 евро в год): если по номинальным показателям она занимает 28-е место из 36 стран, то по СПС - 11-е. Это говорит, прежде всего, о низкой стоимости жизни в среднем по стране.

Как зарплата европейских учителей соотносится с МРОТ?

Соотношение зарплаты учителей и минимальным уровнем зарплаты в стране показывает, сколько зарабатывают учителя по сравнению с МРОТ, определённым властями для каждой из стран. Коэффициент рассчитывается путем деления зарплаты учителя на размер МРОТ.

Самый высокий показатель в Германии (2,8), а самый низкий в Польше (1,1) и России (1).

Другими словами, начальная зарплата учителей в Польше и в России очень близка к минимальному размеру оклада, в то время как учителя государственных школ Германии зарабатывают почти в три раза больше минимального оклада, определённого для ФРГ. Что касается России, то во многих регионах страны базовая ставка оплаты труда школьного учителя в несколько раз ниже МРОТ, но везде действует система надбавок и дополнительных выплат, и потому, согласно Росстату, средняя зарплата учителя по стране около 45.000 рублей в месяц (или около 9.000 евро в год по официальному курсу на октябрь 2022 года).

Средний коэффициент в 21 стране ЕС - 1,86, но в то же время во Франции и Греции он ниже и составляет всего 1,4.

В большинстве европейских стран учителя, начинающие работать в государственных школах, также зарабатывают в среднем значительно меньше, чем показатель национального ВВП на душу населения.

Только в семи из 36 стран годовая зарплата учителя выше, чем ВВП на душу населения. Самое высокое соотношение зарплаты к ВВП на душу населения отмечено в Северной Македонии (1,28), а самое низкое - в Ирландии (0,45). Этот показатель говорит как об объёме национальной экономики, так и о степени справедливости распределения богатства в каждой из стран.

Хотя в Германии один из самых высоких уровней ВВП на душу населения в Европе, его коэффициент к зарплате составляет 1,26. Это отражает тот факт, что учителя начальных школ зарабатывают больше, чем средний показатель ВВП на душу населения. Для сравнения, во Франции этот коэффициент - всего 0,71.

Как изменилась зарплата учителей за последнее десятилетие?

В последнем отчете службы Евросоюза Eurydice приводятся данные за 2009/2010 год. В то время годовая стартовая зарплата учителей варьировалась от 2.743 евро в Румынии до 63.895 евро в Люксембурге.

Средний показатель по 26 странам ЕС в 2009/2010 году составлял 19.563 евро. Однако в шести странах ЕС она была ниже 5.000 евро: в Словакии (4.824 евро), Польше (4.462 евро), Литве (4.275 евро), Латвии (4.166 евро), Болгарии (2.761 евро) и Румынии (2.743 евро).

В более благополучных странах ЕС разброс зарплат был от €18.000 до €30.000, в то время как стартовые зарплаты в Германии и Дании превышали €35.000 в год.

Изменение годовой зарплаты учителей за последнее десятилетие (в период с 2009/2010 по 2020/2021 годы) отражает самый высокий рост в Литве, где за эти годы зарплата учителя выросла на 269% (или в 2,7 раз). В недавно вступивших в ЕС Румынии и Болгарии также наблюдался резкий рост зарплат учителей за последнее десятилетие - на 193% и 180% соответственно.

Базовая зарплата учителя выросла на 42% в Германии, которая уже имела вторую по величине зарплату в 2009/2010 году. Изменение составило менее 10% в шести странах ЕС - на Кипре, в Португалии, Испании, Италии, Словении и Люксембурге.

Турция и Россия - две страны из списка, где зарплата преподавателей за последнее десятилетие снизилась на 10% и 15% соответственно. В случае Турции это связано с обвалом турецкой лиры в последние годы. В России зарплата учителей в рублевом выражении выросла за эти годы на 50%, но учитывая разницу в курсе евро (в 2010 году и сегодня), в пересчёте на европейскую валюту размер среднего оклада, фактически упал на 15%.

Вот как эволюционировали зарплаты учителей за последнее десятилетие.

В номинальном выражении в Исландии в период с 2009/2010 по 2020/2021 гг. годовая зарплата учителей выросла на 25.720 евро - это самый высокий показатель среди исследованных стран. За Исландией следуют Германия (рост на 15.915 евро) и Швеция (+15.135 евро).

Базовая годовая заплата преподавателей также выросла более чем на 10.000 евро в Австрии, Литве и Дании.

Довольны ли учителя своей зарплатой?

Короткий ответ - нет.

По данным международного опроса Teaching and Learning International Survey (TALIS) в 2018 году, в среднем всего лишь 26% учителей в странах ОЭСР и экономиках, участвовавших в опросе, считают, что их работа достойно оценивается обществом, и всего 39% удовлетворены своей зарплатой.

Сколько страны тратят на образование?

В 2020 году общие государственные расходы на образование в ЕС составили 671 млрд евро, или 5% от ВВП блока.

Странами ЕС, которые тратили большую долю бюджета на образование, в 2020 году были Швеция (7% бюджета), Бельгия и Эстония (по 6,6%), за ними следовала Дания (6,4%).

За пределами Евросоюза Исландия тратила на образование 7,7% от ВВП. Самый низкий уровень расходов на образование в отношении к ВВП был в Ирландии (3,1%), Румынии (3,7%) и Болгарии и России (по 4%).

Сколько учеников приходится на одного учителя?

В 2020 году в ЕС среднее количество учеников на одного учителя в начальной школе составляло 13,6, но опять же, по странам наблюдаются значительные различия.

Самые низкие показатели, которые некоторые назвали бы идеальными, были зарегистрированы в Греции (8,4), Люксембурге (8,9) и Венгрии (10), в то время как в Великобритании (19,9), Румынии (19,2) и Франции (18,4) было отмечено самое высокое среднее количество учеников на одного учителя.

Соотношение учеников и учителей рассчитывается путем деления числа учеников, обучающихся на дневной форме обучения, на число учителей, работающих в этом же режиме. В России, по данным ОЭСР, на одного учителя-предметника в школах приходится в среднем по стране чуть более 12 учеников. Это даже ниже чем рекомендованный Минобром стандарт в 15 учеников на одного учителя. Однако стоит учитывать, что в начальном образовании это соотношение 23,5 ребёнка на преподавателя начальной школы. Кроме того, по информации межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", в некоторых регионах РФ на каждого учителя приходится по 19 учеников.

Тревожная нехватка учителей

И последнее, но не менее важное: в европейских странах наблюдается тревожная нехватка учителей.

В Германии на начало учебного года 2022/2023 оставались незаполненными более 30.000 вакансий учителей.

В Польше не хватает 20.000 учителей, в Венгрии - 16.000, а Министерство образования Франции заявило, что из примерно 27.300 новых учительских мест остаются незаполненными 4.000.

В России, по данным Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тысяч человек.