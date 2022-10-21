English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Работа

Зарплаты учителей: какие страны платят больше и меньше всех в Европе? - ИНФОГРАФИКА

Access to the comments Комментарии
 Антон Хмельнов
В среднем по России зарплата учителя не превышает МРОТ, но базовая ставка во многих регионах в несколько раз ниже
В среднем по России зарплата учителя не превышает МРОТ, но базовая ставка во многих регионах в несколько раз ниже   -   Авторское право  фото Andrea Piacquadio

Профессия учителя считается одной из самых "благородных", школьных учителей называют героями, которых нужно чествовать. Но во многих странах поводов для радости мало, поскольку учителя недовольны своей зарплатой и условиями труда.

Учителя регулярно бастуют во Франции. В начале сентября тысячи людей вышли на марш в Будапеште, требуя повышения заработной платы. Учителя в Великобритании также планируют провести забастовку с тем же требованием.

Сколько же получает учитель в Европе? В каких странах платят больше и меньше всего? И насколько изменились зарплаты школьных учителей за последнее десятилетие?

Зарплаты учителей в разных странах Европы существенно различаются

Согласно данным по странам, собранным Европейской комиссией (EACEA/Eurydice), официальная стартовая годовая зарплата в государственных школах первой ступени среднего образования в 2020/2021 году варьировалась от примерно 4 233 евро в Албании до 69 076 евро в Люксембурге (то есть от 350 до 5750 евро в месяц соответственно).

Средняя зарплата учителей в странах Европейского союза (ЕС) составляет €25 055 за год (или 2087 евро в месяц).

Учителя во Франции и Италии зарабатывают вдвое меньше, чем в Германии

Если не брать в расчет Люксембург, годовая зарплата выше 50.000 евро у учителей только в двух странах: в Швейцарии (66.972 евро) и в Германии (54.129 евро).

Годовая зарплата во Франции и Италии составляет менее половины от немецкого показателя.

Самая низкая стартовая зарплата учителя среди стран ЕС была в Болгарии - €7.731 в год. Годовой оклад учителя ниже €10.000 также и в ряде других стран ЕС, таких как Латвия, Словакия, Венгрия, Румыния и Польша.

Сколько зарабатывают учителя с учётом паритета покупательной способности?

Стандарт покупательной способности (СПС) - это "искусственная валютная единица", определенная Евростатом, где на одну единицу СПС теоретически можно купить одинаковое количество товаров и услуг в каждой стране. Если рассматривать заработную плату с учётом паритета покупательной способности, то это сглаживает некоторые различия в стоимости жизни между странами, но они все равно остаются.

Если рассматривать зарплаты учителей через эту призму, то они варьируются от 7.824 СПС в Албании до 50.357 СПС в Германии. Это означает, что в среднем учитель в Германии сможет купить на свою зарплату в семь раз больше товаров и услуг, чем его коллега из Албании.

Хотя годовая зарплата учителей в начале карьеры, как правило, составляет от 20.000 до 30.000 СПС, в 10 странах ЕС она все еще ниже 20.000 СПС: в Эстонии, на Мальте, в Чехии, Румынии, Греции, Болгарии, Польше, Венгрии, Латвии и Словакии.

В балканских странах, Черногории и Северной Македонии, которые не входят в ЕС, зарплата учителей в СПС выше, чем в нескольких странах ЕС. Удивительно, но Турция занимает значительно более высокую позицию в этом рейтинге (28.455 СПС), чем по своей номинальной зарплате (8.330 евро в год): если по номинальным показателям она занимает 28-е место из 36 стран, то по СПС - 11-е. Это говорит, прежде всего, о низкой стоимости жизни в среднем по стране.

Как зарплата европейских учителей соотносится с МРОТ?

Соотношение зарплаты учителей и минимальным уровнем зарплаты в стране показывает, сколько зарабатывают учителя по сравнению с МРОТ, определённым властями для каждой из стран. Коэффициент рассчитывается путем деления зарплаты учителя на размер МРОТ.

Самый высокий показатель в Германии (2,8), а самый низкий в Польше (1,1) и России (1).

Другими словами, начальная зарплата учителей в Польше и в России очень близка к минимальному размеру оклада, в то время как учителя государственных школ Германии зарабатывают почти в три раза больше минимального оклада, определённого для ФРГ. Что касается России, то во многих регионах страны базовая ставка оплаты труда школьного учителя в несколько раз ниже МРОТ, но везде действует система надбавок и дополнительных выплат, и потому, согласно Росстату, средняя зарплата учителя по стране около 45.000 рублей в месяц (или около 9.000 евро в год по официальному курсу на октябрь 2022 года).

Средний коэффициент в 21 стране ЕС - 1,86, но в то же время во Франции и Греции он ниже и составляет всего 1,4.

В большинстве европейских стран учителя, начинающие работать в государственных школах, также зарабатывают в среднем значительно меньше, чем показатель национального ВВП на душу населения.

Только в семи из 36 стран годовая зарплата учителя выше, чем ВВП на душу населения. Самое высокое соотношение зарплаты к ВВП на душу населения отмечено в Северной Македонии (1,28), а самое низкое - в Ирландии (0,45). Этот показатель говорит как об объёме национальной экономики, так и о степени справедливости распределения богатства в каждой из стран.

Хотя в Германии один из самых высоких уровней ВВП на душу населения в Европе, его коэффициент к зарплате составляет 1,26. Это отражает тот факт, что учителя начальных школ зарабатывают больше, чем средний показатель ВВП на душу населения. Для сравнения, во Франции этот коэффициент - всего 0,71.

Как изменилась зарплата учителей за последнее десятилетие?

В последнем отчете службы Евросоюза Eurydice приводятся данные за 2009/2010 год. В то время годовая стартовая зарплата учителей варьировалась от 2.743 евро в Румынии до 63.895 евро в Люксембурге.

Средний показатель по 26 странам ЕС в 2009/2010 году составлял 19.563 евро. Однако в шести странах ЕС она была ниже 5.000 евро: в Словакии (4.824 евро), Польше (4.462 евро), Литве (4.275 евро), Латвии (4.166 евро), Болгарии (2.761 евро) и Румынии (2.743 евро).

В более благополучных странах ЕС разброс зарплат был от €18.000 до €30.000, в то время как стартовые зарплаты в Германии и Дании превышали €35.000 в год.

Изменение годовой зарплаты учителей за последнее десятилетие (в период с 2009/2010 по 2020/2021 годы) отражает самый высокий рост в Литве, где за эти годы зарплата учителя выросла на 269% (или в 2,7 раз). В недавно вступивших в ЕС Румынии и Болгарии также наблюдался резкий рост зарплат учителей за последнее десятилетие - на 193% и 180% соответственно.

Базовая зарплата учителя выросла на 42% в Германии, которая уже имела вторую по величине зарплату в 2009/2010 году. Изменение составило менее 10% в шести странах ЕС - на Кипре, в Португалии, Испании, Италии, Словении и Люксембурге.

Турция и Россия - две страны из списка, где зарплата преподавателей за последнее десятилетие снизилась на 10% и 15% соответственно. В случае Турции это связано с обвалом турецкой лиры в последние годы. В России зарплата учителей в рублевом выражении выросла за эти годы на 50%, но учитывая разницу в курсе евро (в 2010 году и сегодня), в пересчёте на европейскую валюту размер среднего оклада, фактически упал на 15%.

Вот как эволюционировали зарплаты учителей за последнее десятилетие.

В номинальном выражении в Исландии в период с 2009/2010 по 2020/2021 гг. годовая зарплата учителей выросла на 25.720 евро - это самый высокий показатель среди исследованных стран. За Исландией следуют Германия (рост на 15.915 евро) и Швеция (+15.135 евро).

Базовая годовая заплата преподавателей также выросла более чем на 10.000 евро в Австрии, Литве и Дании.

Довольны ли учителя своей зарплатой?

Короткий ответ - нет.

По данным международного опроса Teaching and Learning International Survey (TALIS) в 2018 году, в среднем всего лишь 26% учителей в странах ОЭСР и экономиках, участвовавших в опросе, считают, что их работа достойно оценивается обществом, и всего 39% удовлетворены своей зарплатой.

Сколько страны тратят на образование?

В 2020 году общие государственные расходы на образование в ЕС составили 671 млрд евро, или 5% от ВВП блока.

Странами ЕС, которые тратили большую долю бюджета на образование, в 2020 году были Швеция (7% бюджета), Бельгия и Эстония (по 6,6%), за ними следовала Дания (6,4%).

За пределами Евросоюза Исландия тратила на образование 7,7% от ВВП. Самый низкий уровень расходов на образование в отношении к ВВП был в Ирландии (3,1%), Румынии (3,7%) и Болгарии и России (по 4%).

Сколько учеников приходится на одного учителя?

В 2020 году в ЕС среднее количество учеников на одного учителя в начальной школе составляло 13,6, но опять же, по странам наблюдаются значительные различия.

Самые низкие показатели, которые некоторые назвали бы идеальными, были зарегистрированы в Греции (8,4), Люксембурге (8,9) и Венгрии (10), в то время как в Великобритании (19,9), Румынии (19,2) и Франции (18,4) было отмечено самое высокое среднее количество учеников на одного учителя.

Соотношение учеников и учителей рассчитывается путем деления числа учеников, обучающихся на дневной форме обучения, на число учителей, работающих в этом же режиме. В России, по данным ОЭСР, на одного учителя-предметника в школах приходится в среднем по стране чуть более 12 учеников. Это даже ниже чем рекомендованный Минобром стандарт в 15 учеников на одного учителя. Однако стоит учитывать, что в начальном образовании это соотношение 23,5 ребёнка на преподавателя начальной школы. Кроме того, по информации межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", в некоторых регионах РФ на каждого учителя приходится по 19 учеников.

Тревожная нехватка учителей

И последнее, но не менее важное: в европейских странах наблюдается тревожная нехватка учителей.

В Германии на начало учебного года 2022/2023 оставались незаполненными более 30.000 вакансий учителей.

В Польше не хватает 20.000 учителей, в Венгрии - 16.000, а Министерство образования Франции заявило, что из примерно 27.300 новых учительских мест остаются незаполненными 4.000.

В России, по данным Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тысяч человек.