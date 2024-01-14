Две иранские журналистки, арестованные после публикации материалов о гибели Махсы Амини, и получившие большие тюремные сроки, вышли на свободу. Но лишь на время рассмотрения апелляции.

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В Иране вышли на свободу журналистки, получившие длительные сроки за репортажи о смерти Махсы Амини.

Их освободили под залог на время рассмотрения апелляции. Нилуфар Хамеди и Элахех Мохаммади были задержаны в сентябре 2022 года. А уже через месяц их приговорили к семи и шести годам заключения соответственно по обвинениям в "действиях против национальной безопасности", "антиправительственной пропаганде" и "сотрудничестве с правительством США".

Обе освещали обстоятельства гибели Махсы Амини, арестованной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Это вызвало огромного масштаба антиправительственные выступления по всей стране, которые были крайне жёстко подавлены. Погибли и казнены сотни людей.

Как сообщается, журналисткам запретили покидать страну до рассмотрения апелляции. Размер залога, внесённого за их освобождение, составил, как пишет информационное агентство ISNA, 200 000 долларов.

В мае 2023 года Организация Объединенных Наций присудила Нилуфар Хамеди и Элахех Мохаммади свою главную премию "За свободу прессы".