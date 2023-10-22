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В Иране к тюрьме приговорены журналистки за репортажи о смерти Махсы Амини

Журналистки были задержаны сразу после своих репортажей
Журналистки были задержаны сразу после своих репортажей Авторское право ATTA KENARE/AFP or licensors
By Ирина Шелудкова
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Журналистки были задержаны после публикаций, гибель девушки привела к массовым протестам в Иране.

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Суд в Иране приговорил двух журналисток — Нилуфар Хамеди и Элахех Мохаммади — к тюремному заключению сроком до семи лет по обвинению в "сотрудничестве с правительством США". 

Они были арестованы после освещения обстоятельств смерти Махсы Амини, гибель девушки под стражей в полиции в сентябре прошлого года привела к массовым протестам. 

Это предварительный приговор, который можно обжаловать в течение 20 дней.

В мае Организация Объединенных Наций наградила журналисток своей главной премией "За свободу прессы".

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