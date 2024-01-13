Турция наносит авиаудары по курдским боевикам в Ираке и Сирии

By Euronews и AP

Удары были нанесены после того, как в пятницу на военной базе в Турции были убиты 9 военнослужащих

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Турция нанесла авиаудары по курдским боевикам в соседних Ираке и Сирии, сообщило Министерство обороны страны. Это произошло через день после того, как в результате нападения на турецкую военную базу в Ираке погибли девять солдат.

Турция часто наносит удары по целям в Сирии и Ираке, которые, по ее мнению, связаны с Рабочей партией Курдистана, - запрещенной в стране курдской сепаратистской группировкой, ведущей повстанческую борьбу против Турции с 1980-х годов.

Министерство обороны сообщило, что самолеты нанесли удары по целям в Метине, Хакурке, Гаре и Кандиле на севере Ирака, но не уточнило районы в Сирии. В заявлении говорится, что истребители уничтожили пещеры, бункеры, убежища и нефтяные объекты "с целью ликвидации базы террористических атак против нашего народа и сил безопасности... и для обеспечения безопасности наших границ". В заявлении добавляется, что в результате ударов "многие" боевики были "нейтрализованы".

В пятницу вечером злоумышленники попытались проникнуть на военную базу в полуавтономном курдском регионе на севере Ирака, убив пятерых солдат. Еще четверо скончались позже от тяжелых ранений. Министерство обороны Турции сообщило, что 15 боевиков также были убиты.

Комментариев от РПК, правительства в Багдаде или администрации курдского региона не последовало.

Турция начала операцию Claw-Lock на севере Ирака в апреле 2022 года, в ходе которой она создала несколько баз в Духоке. Багдад неоднократно выступал против против присутствия турецких войск и требовал их вывода.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил свои соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в соцсети X, ранее Twitter.

"Мы будем до конца бороться с террористической организацией РПК как внутри, так и за пределами наших границ", - написал он.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести совещание по вопросам безопасности в Стамбуле в субботу, написал на странице X Фахреттин Алтун, директор по связям с общественностью в администрации главы государства.

Тем временем министр внутренних дел Али Ерликая объявил, что полиция задержала 113 человек, подозреваемых в связях с РПК, в результате рейдов в 32 турецких провинциях.

Он добавил, что четыре человека были арестованы после того, как полиция выявила 60 аккаунтов в социальных сетях, которые "восхваляли сепаратистскую террористическую организацию в провокационных целях" или распространяли недостоверную информацию.

Три недели назад боевики, связанные с РПК, также попытались проникнуть на турецкую базу на севере Ирака, по словам турецких чиновников, в результате чего погибли шесть солдат. На следующий день еще шесть турецких военных были убиты в ходе столкновений.

В ответ Турция нанесла удары по объектам, которые, по словам официальных лиц, были связаны с РПК в Ираке и Сирии. Министр обороны Ясар Гюлер заявил тогда, что десятки курдских боевиков были убиты в результате авиаударов и наземных операций.

Не сразу стало ясно, была ли атакованная в пятницу вечером база той же самой, которая подверглась нападению тремя неделями ранее. Новостной сайт Rudaw, базирующийся в Эрбиле на севере Ирака, сообщил, что целью боевиков в пятницу была база на горе Зап в районе Амеди, который находится в 17 километрах от турецкой границы.

Тем временем турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что в Ираке был "нейтрализован" один из высокопоставленных боевиков РПК. Фаик Айдин был убит в ходе операции, проводимой турецкой разведкой, или MIT, примерно в 160 километрах от турецко-иракской границы, сообщает Anadolu.

РПК, имеющая базы на севере Ирака, считается террористической организацией западными союзниками Турции, включая Соединенные Штаты. С момента начала конфликта в 1984 году погибли десятки тысяч человек.

В то же время Турция и США расходятся во мнениях относительно статуса сирийских курдских группировок, союзников Вашингтона в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".