Всемирный день чистоты: добровольцы в 197 странах мира приняли участие в уборке мусора

By Euronews

Миллионы добровольцев почти в 200 странах приняли участие во Всемирном дне чистоты, который проводится ежегодно в третью субботу сентября.

Организаторы акции, международное движение Let's Do It! World предлагает жителям планеты навести в этот день порядок рядом со своим домом или помочь убрать мусор в выбранном волонтерами месте.

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В Румынии массовая уборка проводилась на территориях вблизи крупных городов, где участники обнаружили целые свалки, в том числе со строительным мусором.

“Здесь было всё, что только можно представить: от одежды до старой техники, много предметов гигиены. К сожалению, сюда привозят и строительный мусор, пришлось убирать много пластика и стекла”, - рассказала одна из участниц румынской акции.

В Венесуэле чистили пляжи. Волонтерам пришлось убирать не только то, что оставляют отдыхающие, но и мусор, вынесенный на берег волнами.

В Париже собрали несколько мешков окурков, которых, как отметили участники акции, чересчур много на улицах и в парках французской столицы.

В Эстонии, где 15 лет назад прошел первый День чистоты, в мероприятиях приняли участие более 50 тысяч человек, в основном дети и молодежь.