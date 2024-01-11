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Зеленский в Эстонии: "пауза" в войне только на руку России

Встреча Владимира Зеленского с президентом Эстонии Аларом Карисом, Таллин, 11 января 2024 года.
Встреча Владимира Зеленского с президентом Эстонии Аларом Карисом, Таллин, 11 января 2024 года. Авторское право Raigo Pajula/Oficina del presidente de la República de Estonia vía AP
By Alexander Kazakevich
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Зеленский продолжил турне по странам Балтии, чтобы заручиться поддержкой своих региональных союзников. Президент Украины заявил, что любая "пауза" на поле боя – неоправданный риск для Киева и подарок Москве.

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Любая "пауза" в обороне Украины от российского вторжения только поможет Москве перевооружиться, заявил Владимир Зеленский в Таллине, куда он прибыл в рамках своего турне по странам Балтии. 

Президент посетовал на то, что "мир не успевает наполнять украинские арсеналы", тем не менее, по его словам, Киеву помогают, а Россия столкнулась с "большим дефицитом" ракет и дронов. 

На совместной пресс-конференции эстонский коллега Зеленского Алар Карис объявил о помощи воюющей стране в размере 1,2 миллиарда евро в течение четырёх лет. 

Дать паузу? Рискнуть? Дать два-три года Российской Федерации? Она потом может "переехать" нас. Мы бы так не рисковали. И, слава богу, что всё это решается на территории Украины и поэтому пауз в пользу России точно не будет.
Владимир Зеленский
президент Украины

Глава эстонского государства также предложил использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. 

Встретился Зеленский и с премьером Каей Каллас, которая по случаю оделась в цвета украинского флага. 

Поездку по региону Зеленский продолжил в Латвии.

Обстрелы Харькова

Несмотря на заявления о дефиците вооружений в России, Харьков и другие города Украины страдают от участившихся обстрелов.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Украине "не хватит никаких средств", чтобы сбивать все ракеты С-300, которые запускает РФ, добавив, что "лучший метод – уничтожить пусковые установки".

Как сообщили в прокуратуре, в результате падения российских ракет на территорию одного из отелей Харькова, пострадали 13 человек, в том числе иностранцы. Также были повреждены несколько домов и автомобилей.

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