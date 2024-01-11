Зеленский в Эстонии: "пауза" в войне только на руку России

Зеленский продолжил турне по странам Балтии, чтобы заручиться поддержкой своих региональных союзников. Президент Украины заявил, что любая "пауза" на поле боя – неоправданный риск для Киева и подарок Москве.

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Любая "пауза" в обороне Украины от российского вторжения только поможет Москве перевооружиться, заявил Владимир Зеленский в Таллине, куда он прибыл в рамках своего турне по странам Балтии.

Президент посетовал на то, что "мир не успевает наполнять украинские арсеналы", тем не менее, по его словам, Киеву помогают, а Россия столкнулась с "большим дефицитом" ракет и дронов.

На совместной пресс-конференции эстонский коллега Зеленского Алар Карис объявил о помощи воюющей стране в размере 1,2 миллиарда евро в течение четырёх лет.

Дать паузу? Рискнуть? Дать два-три года Российской Федерации? Она потом может "переехать" нас. Мы бы так не рисковали. И, слава богу, что всё это решается на территории Украины и поэтому пауз в пользу России точно не будет. Владимир Зеленский президент Украины

Глава эстонского государства также предложил использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Встретился Зеленский и с премьером Каей Каллас, которая по случаю оделась в цвета украинского флага.

Поездку по региону Зеленский продолжил в Латвии.

Обстрелы Харькова

Несмотря на заявления о дефиците вооружений в России, Харьков и другие города Украины страдают от участившихся обстрелов.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Украине "не хватит никаких средств", чтобы сбивать все ракеты С-300, которые запускает РФ, добавив, что "лучший метод – уничтожить пусковые установки".

Как сообщили в прокуратуре, в результате падения российских ракет на территорию одного из отелей Харькова, пострадали 13 человек, в том числе иностранцы. Также были повреждены несколько домов и автомобилей.