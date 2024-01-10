Зеленский в Литве: "Нам всем не повезло с неадекватным соседом"

By Euronews

Владимир Зеленский отправился в турне по странам Балтии. На повестке дня - вопросы безопасности и евроинтеграции

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Президент Украины в среду прибыл в Вильнюс, с которого началось его турне по странам Балтии. С президентом Литвы Гитанасом Науседой Владимир Зеленский обсудил вопросы дальнейшей поддержки Киева в войне с Россией, а также интеграции в НАТО и Евросоюз.

Украинский президент снова заявил, что Владимир Путин не успокоится, пока не разрушит Украину, а Литва, Латвия, Эстония и Молдавия могут стать следующими, если Украина не выдержит.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Нам всем не повезло иметь такого соседа неадекватного, который приносит несчастье и несвободу. Но мы никогда больше не станем пленниками географии и не позволим России разрушить ни нашу, ни вашу государственность, потому что мы вместе и объединяем других, чтобы иметь достаточную общую силу".

Нам всем не повезло иметь такого соседа неадекватного, который приносит несчастье и несвободу Владимир Зеленский президент Украины

В четверг Зеленский посетит Эстонию и Латвию. Наряду с перспективами вступления в ЕС он обсудит с лидерами этих стран налаживание партнерских отношений в области производства беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

В связи с недавними атаками российских ракет и беспилотников на Украину Киев запросил встречу Совета НАТО-Украина. Ее главная тема - усиление противовоздушной обороны украинской армии.