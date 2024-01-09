Блинкен призвал Израиль сотрудничать с соседями

By Euronews

Госсекретарь США призвал Израиль сотрудничать с умеренными палестинцами и соседними странами над планами послевоенного устройства и управления сектором Газа

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Госсекретарь США в ходе своего визита на Ближний Восток призвал Израиль сотрудничать с умеренными палестинцами и соседними странами над планами послевоенного устройства и управления сектором Газа, заявив, что Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Турция готовы в этом помочь, если будет открыт путь к созданию палестинского государства.

Энтони Блинкен также подтвердил, что США выступают против высылки палестинцев с их территории, и призвал Израиль к защите гражданского населения анклава.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Мы знаем, что противостоять врагу, который затаился среди мирных жителей, прячется в школах, больницах и ведет огонь из них, невероятно сложно. Но ежедневное число жертв среди мирного населения Газы, особенно среди детей, слишком велико".

Тем временем израильские войска продолжают наступление и интенсивные бомбардировки, вынуждая палестинцев спасаться бегством и препятствуя усилиям гуманитарных организаций по оказанию помощи населению.

Сейчас основные удары Израиля направлены на южный город Хан-Юнис и застроенные лагеря беженцев в центральной части Газы.

Несмотря на заявления о проведении более точечных операций против ХАМАС, за последние дни погибли сотни людей.

По данным минздрава Газы, которые ООН считает достоверными, число жертв израильской военной кампании превысило 23 тысячи человек, более 10 тысяч из них - дети.