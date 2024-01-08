9 лет со дня нападения на редакцию Charlie Hebdo

Во Франции вспоминают жертв нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. От рук исламистов 7 января 2015 года погибли 12 человек.

РЕКЛАМА

Франция в воскресенье отметила девятую годовщину нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, в результате которого от рук братьев исламистов Саида и Шерифа Куаши погибли 12 человек.

Действующие и бывшие французские чиновники, в том числе мэр Парижа Анн Идальго и экс президент Франсуа Олланд возложили венки возле бывшего офиса редакции.

В результате нападения 7 января 2015 года были убиты 9 сотрудников Charlie Hebdo, охранник, посетитель здания и полицейский на улице. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ, назвавшая это местью за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Среди жертв теракта были известные на всю Францию художники-карикатуристы Шарбоннье, Кабю и Волински.