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9 лет со дня нападения на редакцию Charlie Hebdo

Мэр Парижа Анн Идальго и экс-презмидент Франции Франсуа Олланд отдают дань памяти жертвам нападения на редакцию журнала "Шарли Эбдо"
Мэр Парижа Анн Идальго и экс-презмидент Франции Франсуа Олланд отдают дань памяти жертвам нападения на редакцию журнала "Шарли Эбдо" Авторское право AP Photo
By Кнарик Хачатрян
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Во Франции вспоминают жертв нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. От рук исламистов 7 января 2015 года погибли 12 человек.

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Франция в воскресенье отметила девятую годовщину нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, в результате которого от рук братьев исламистов Саида и Шерифа Куаши погибли 12 человек.

Действующие и бывшие французские чиновники, в том числе мэр Парижа Анн Идальго и экс президент Франсуа Олланд возложили венки возле бывшего офиса редакции.

В результате нападения 7 января 2015 года были убиты 9 сотрудников Charlie Hebdo, охранник, посетитель здания и полицейский на улице. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ, назвавшая это местью за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Среди жертв теракта были известные на всю Францию художники-карикатуристы  Шарбоннье, Кабю и Волински.

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