Нападение на Charlie Hebdo: хроника событий

В Париже начинаются судебные слушания по делу о нападении на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo и магазин кошерных продуктов. На скамье подсудимых 14 предполагаемых исламистов. По данным следствия, они помогали организовать теракты от имени группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», чтобы «отомстить» за карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. В день начала процесса Euronews вспоминает, как развивались эти события в январе 2015.

Нападение на Charlie Hebdo

Вооружённое нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo было совершено утром 7 января 2015. Братья Саид и Шериф Куаши с автоматами ворвались в подъезд вскоре после начала утренней летучки около 10:30. На входе они расстреляли двоих сотрудников клининговой компании (один из них погиб), затем взяли в заложники карикатуристку Корин Рей (Коко), которая спускалась в это время за дочерью. Несмотря на её попытки увести террористов по ложному пути, они нашли вход в редакцию и вынудили художницу ввести правильный код для открытия двери.

Куаши тяжело ранили сотрудника веб-службы, который находился в ближайшей комнате, после чего ворвались в помещение, где проходила летучка. Там они застрелили главного редактора Стефана Шарбонье (Шарба), прокричали «Вы заплатите за оскорбление пророка» и открыли огонь по остальным присутствовавшим. Были убиты ещё семеро сотрудников редакции, полицейский, приставленный охранять Charlie Hebdo после нападения 2011, а также журналист,который приехал из Клермона-Ферана по приглашению карикатуриста Жана Кабю.

Погоня

После нападения на редакцию террористы на машине покинули место преступления. Перед этим они ранили полицейских, которые на велосипедах патрулировали этот район. 7 января братья Куаши неоднократно сталкивались с сотрудниками правоохранительных органов, обстреливая их из автоматов. Одного из полицейских Ахмеда Мерабе, который успел открыть огонь по террористам, они ранили, а затем убили выстрелом в голову.

Скрываясь от преследования, братья Куаши в конце концов попали в аварию на улице Мо. Угрожая оружием, они захватили автомобиль, оказавшийся поблизости, и уехали из Парижа на северо-восток.

Поиски и штурм

Из Парижа террористы отправились на север. Утром 8 января они ограбили автозаправку в Вийе-Котре в 70 км. от Парижа. Продавец заметил, что они были вооружены не только автоматами, но и гранатомётом. Район антитеррористической операции был расширен.

К утру следующего дня братьев Куаши обнаружили в Монтаньи-Сент-Фелисите — это уже в 30 км. от Парижа. Здесь они угнали ещё один автомобиль. После продолжительной погони по национальному шоссе террористы забаррикадировались в здании типографии в промзоне Даммартен-ан-Гоэль.

В заложниках у братьев Куаши оказался один из сотрудников предприятия. Осада продолжалась до вечера. В 17 часов террористы внезапно выбежали на улицу, открыв огонь по сотрудникам спецназа. В ходе перестрелки они были убиты.

Амеди Кулибали

В разгар противостояния в Даммартен-ан-Гоэль знакомый братьев Куаши Амеди Кулибали ворвался с автоматом в магазин кошерных товаров у Венсенских ворот в Париже. Он убил четырёх человек, ещё 15 оказались в заложниках. Кулибали пообещал расстрелять всех, если начнётся штурм типографии, где укрылись Саид и Шериф Куаши.

По данным полиции, ещё в день нападения на редакцию Charlie Hebdo Кулибали устроил стрельбу в пригороде Парижа Фонтене-о-Роз — тогда был ранен прохожий. 8 января преступник застрелил сотрудницу полиции в другом городе Монруж, который также находится в столичном регионе.

Когда стало известно о смерти братьев Куаши, спецназ начал штурм захваченного магазина у Венсенских ворот. Амеди Кулибали был убит.

Je suis Charlie

В результате этой серии терактов погибли 16 человек, не считая террористов. По меньшей мере, 20 были ранены. После нападения на Charlie Hebdo в разных странах мира прошли крупные акции в поддержку журналистов и в память об убитых. 10-11 января в «Маршах Республики» во французских городах приняли участие до 4 млн человек (от 1,5 до 2 млн только в Париже). Эти выступления стали самыми массовыми во Франции с 1944.