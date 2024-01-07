Православные верующие отмечают Рождество

7 января Рождество Христово отмечает часть православных церквей, использующих Юлианский календарь.

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7 января православные верующие по всему миру отмечают Рождество по Юлианскому календарю. Патриарх Иерусалимский Феофил III провел рождественское богослужение в в базилике Рождества Христова, согласно преданию, воздвигнутой на месте, где родился Иисус.

Богослужение посетил президент Государства Палестина Махмуд Аббас. В официальном обращении к патриарху и всем православным он выразил надежду на то, что в начавшемся году для всех народов "возобладают мир, стабильность и процветание".

В Москве праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В рождественском интервью ТАСС Кирилл предложил принимать назад уехавших из России в том случае, если они возвращаются "с чувством покаяния, осознания своей вины".

Глава РПЦ находится под санкциями ряда государств за активную поддержку и одобрение российского вторжения в Украину.

Украина с этого года официально стала праздновать Рождество по Григорианскому календарю, однако часть верующих продолжают это делать по старому стилю.

В Сербии, по традиции, сербские верующие отметили рождественский сочельник сжиганием дубовых ветвей, бадняков во время служб, проводимых возле церквей и храмов. Самая крупная церемония прошла в Белграде, возле Храма Святого Саввы.

Святочное дубовое полено или бадняк представляет собой старый год со всеми его проблемами и несчастьями. Его сжигают, освобождая почву для года нового, с его надеждами и новыми начинаниями.

В Болгарии, где в субботу праздновали Богоявление, тысячи верующих пытались достать из холодной воды брошенные священниками кресты. Считается, что тот, кто найдёт крест, получит божественное покровительство и удачу на следующий год.