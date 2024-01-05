By Euronews

Паралимпиец Оскар Писториус, застреливший свою девушку, был условно-досрочно освобожден из тюрьмы в ЮАР.

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Южноафриканский бегун Оскар Писториус был условно-досрочно освобожден из тюрьмы через десять лет после убийства своей девушки Ривы Стинкамп.

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр несколько раз выстрелил в нее через закрытую дверь ванной в День святого Валентина в 2013 году. По словам спортсмена, он принял подругу за проникнувшего в дом грабителя.

Это нередко случается в ЮАР, но в итоге суд посчитал, что заслуживший прозвище "бегущий по лезвию" из-за своих протезов бегун слишком часто менял свои показания и не имел оснований опасаться за свою жизнь, когда открывал огонь.

В 2016-м спортсмена приговорили к 13 годам и 5 месяцам тюремного заключения, но, согласно южноафриканским законам, все преступники имеют право выйти из тюрьмы досрочно — после отбытия половины срока.

После освобождения 37-летний Писториус до официального конца своего срока в 2029 году не сможет покидать Преторию без специального разрешения властей и даже выходить из дома в определенные часы. Кроме того, ему будет запрещено пить алкоголь и разговаривать с журналистами.

Спортсмен также будет обязан посещать специальные курсы по борьбе с гневом и гендерным насилием.

Освобождение Писториуса осудили борцы за права женщин, заявившие, что оно посылает обществу неверный сигнал.