Землетрясение в Японии: число жертв выросло до 84, еще 80 человек не могут найти

By Euronews

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 84, еще 80 человек считаются пропавшими без вести - шансов на их спасение становится все меньше

РЕКЛАМА

По меньшей мере 84 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в понедельник на отдаленном полуострове Ното в Японии.

Власти префектуры Исикава, пострадавшей больше всего, сообщили, что 48 человек погибли в городе Вадзима и 23 - в Судзу.

Более 330 человек получили ранения, по меньшей мере 25 из них - серьезные.

В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы экстренные службы, полиция и солдаты Сил самообороны страны. Накануне вечером спасателям удалось извлечь выжившего из-под завалов 80-летнего местного жителя, который провел под обломками собственного жилища более двух суток.

Около 80 человек числятся пропавшими без вести. Шансов на их спасение становится все меньше, поэтому число жертв может возрасти.

"Под обрушившимися зданиями все еще остается много людей, которые ждут помощи, - говорит премьер-министр Японии Фумио Кисида. - Мы приложим все усилия на месте происшествия и постараемся спасти как можно больше людей".

По состоянию на утро четверга около 30 тысяч семей в Исикаве оставались без электричества.

Подземные толчки в этой части страны продолжаются четвертый день.

В некоторых пострадавших районах, включая регион Хокурику и префектуру Ниигата, идут дожди. Метеорологи предупреждают, что они могут повысить риск возникновения новых оползней, и призывают людей быть бдительными.