Война в Украине: число жертв удара 29 декабря в Киеве возросло до 30

By Euronews

В больнице в Киеве умер еще один пострадавший в результате массированного удара российской армии 29 декабря.

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В киевской больнице умер еще один человек, получивший ранения в результате массированного удара по Украине 29 декабря. Таким образом количество жертв этой атаки только в украинской столице увеличилось до 30.

Еще пять человек погибли в результате массированного удара российской армии по Киеву и Харькову 2 января. Украинские власти обвинили Россию в том, что она целенаправленно делает своей мишенью гражданское население: по данным местных властей, в ночь на среду войска РФ вновь атаковали Харьков и разрушили школу и детский сад.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналу The Economist. В нем он заявил, что президент России Владимир Путин чувствует слабость, "как зверь, который съест вас с вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией". Владимир Зеленский вновь призвал западных союзников не прекращать поддержку Киева и попросил Берлин предоставить ракеты дальнего радиуса действия Taurus, которые могли бы помочь в уничтожении Крымского моста.

Тем временем ВСУ продолжают атаки на приграничные российские регионы. Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, в ночь на среду в регионе были повреждены электроподстанция и теплотрасса, из-за чего в ряде домов пропали свет и отопление. Минобороны РФ отчиталось о том, что над Белгородской областью утром 3 января были сбиты шесть украинских ракет "Точка-У" и шесть ракет "Ольха".