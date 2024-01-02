Землетрясение в Японии: угроза цунами снята, но есть риск новых толчков

Число жертв землетрясения, произошедшего в Японии 1 января, растёт. Угроза цунами снята, но власти предупреждают население о риске новых подземных толчков.

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Гигантские трещины на дорогах, разрушенные дома, искорёженные автомобили. Жители центральной части Японии приходят в себя после мощного землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в первый день нового года.

Жертвами стихии стали по меньшей мере 55 человек. Пострадали префектуры Исикава, Ниигата, Фукуи, Тояма и Гифу.

Предупреждение о цунами снято, но власти известили население о том, что могут произойти новые подземные толчки.

"Я был на работе, а не здесь. Но если бы я был дома, то, вероятнее всего, был бы в опасности из-за цунами. Толчки ощущались везде. Но внутри прошло цунами. Поэтому находиться здесь было опаснее", - говорит местный житель.

Японский премьер-министр пообещал ускорить доставку предметов первой необходимости в пострадавшие районы.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии:

“Что касается перебоев в подаче электроэнергии, воды и со связью, которые происходят в настоящее время, отмечу, что рабочие отправились на объекты и занимаются их восстановлением”.

По сообщениям японских СМИ, разрушены десятки тысяч зданий. Город Вадзима с 27-тысячным населением, расположенный очень близко к эпицентру землетрясения, накрыл оползень, разрушив целые районы и уничтожив десятки жилых домов.

Поиски пропавших без вести продолжаются. В зону бедствия направлены около 1000 военных.