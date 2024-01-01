Япония объявила предупреждение о цунами после серии сильных землетрясений

By Euronews

Очаг располагался в северо-восточном регионе

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Японское метеорологическое агентство сообщило о землетрясениях у побережья Исикавы и близлежащих префектур, одно из них достигло магнитуды 7,6.

Агентство выпустило предупреждение об угорозе сильного цунами для Исикавы и цунами более низкого уровня для остальной части западного побережья острова Хонсю.

Японская общественная телекомпания NHK предупредила, что высота потоков воды может достигать 5 метров, и призвала людей как можно быстрее эвакуироваться на возвышенности или на крышу соседнего здания.

Правительство собиралось провести пресс-конференцию позже в этот день. Сообщения о разрушениях поступили не сразу.

Предполагается, что цунами высотой около 3 метров обрушится на Ниигату и другие префектуры на западном побережье Японии. По данным NHK, уже подтверждено, что небольшие волны цунами достигли береговой линии.