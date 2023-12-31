By Euronews

ВС России атаковали Украину беспилотниками и зенитными ракетами. Основной удар пришёлся на Харьков. Там сильные повреждения получил отель Kharkiv Palace, а также десятки жилых домов и административных зданий.

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Российские вооружённые силы атаковали Украину. Ранее Москва пообещала наказать Киев за удар по Белгороду, жертвами которого стали не менее 24 человек. 108 - получили ранения.

Представители украинских ВВС заявили, что за ночь были сбиты 21 из 49 беспилотных летательных аппаратов и шесть ракет зенитных комплексов С-300, запущенных российскими войсками.

Массированному обстрелу подвергся Харьков. Там пострадали по меньшей мере 28 человек.

В результате как сообщает областная прокуратура, повреждения получили здания отель Kharkiv Palace ("Харьков Палас"), находящийся в самом центре города, жилые дома, детский сад, магазины и многочисленные административные здания.

Известно, что в результате атаки российских БПЛА в Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры. Об этом сообщают столичные власти, не уточняя, о каком именно объекте идёт речь.

Между тем Министерство обороны РФ заявило, что российскими силами были поражены “центры принятия решений и военные объекты” в Харькове. Ударом по "Харьков Палас" "уничтожены представители ГУР и ВСУ, причастные к теракту в Белгороде", уточнило ведомство.

Позже немецкий телеканал ZDF сообщил, что его сотрудники находились в отеле в момент обстрела. Травмы получила украинская переводчица.