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Россия обстреляла отель Kharkiv Palace, где находились немецкие журналисты

Гостиничный комплекс "Харьков Палас" после обстрела 31 декабря 2023 г.
Гостиничный комплекс "Харьков Палас" после обстрела 31 декабря 2023 г. Авторское право AP/Kharkiv Regional Administration
By Euronews
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ВС России атаковали Украину беспилотниками и зенитными ракетами. Основной удар пришёлся на Харьков. Там сильные повреждения получил отель Kharkiv Palace, а также десятки жилых домов и административных зданий.

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Российские вооружённые силы атаковали Украину. Ранее Москва пообещала наказать Киев за удар по Белгороду, жертвами которого стали не менее 24 человек. 108 - получили ранения.

Представители украинских ВВС заявили, что за ночь были сбиты 21 из 49 беспилотных летательных аппаратов и шесть ракет зенитных комплексов С-300, запущенных российскими войсками.

Массированному обстрелу подвергся Харьков. Там пострадали по меньшей мере 28 человек.

В результате как сообщает областная прокуратура, повреждения получили здания отель Kharkiv Palace ("Харьков Палас"), находящийся в самом центре города, жилые дома, детский сад, магазины и многочисленные административные здания.

Известно, что в результате атаки российских БПЛА в Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры. Об этом сообщают столичные власти, не уточняя, о каком именно объекте идёт речь.

Между тем Министерство обороны РФ заявило, что российскими силами были поражены “центры принятия решений и военные объекты” в Харькове. Ударом по "Харьков Палас" "уничтожены представители ГУР и ВСУ, причастные к теракту в Белгороде", уточнило ведомство.

Позже немецкий телеканал ZDF сообщил, что его сотрудники находились в отеле в момент обстрела. Травмы получила украинская переводчица.

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