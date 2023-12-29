Трагедия на Монблане: мать и сын погибли в лавине

By Euronews

В канун Нового года в Альпах погибли два британских туриста, они катались вне трасс.

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Двое британских граждан погибли во французских Альпах в результате схода лавины в массиве Монблан. 54-летняя женщина и ее 22-летний сын были в составе группы, катавшейся с инструктором вне обозначенных трасс в момент, когда близ станции Saint-Gervais-les-Bains iв Верхней Савойе начался сход лавины. Ширина пласта снежной массы составила 400 метров.

Остальные участников группы и инструктор были спасены - в том числе благодаря наличию лавинных детекторов на костюмах.