Не пересмотр, а новые выборы! Сербская оппозиция мобилизуется на новые протесты

By Euronews

30 декабря в Сербии точечно пройдет повторное голосование - вслед за состоявшимися 17 декабря парламентскими и муниципальными выборами. Оппозиция не признает ни того, ни другого.

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В Сербии активисты, протестующие против официальных результатов выборов, объявили сидячую забастовку, собираясь блокировать ряд учреждений и улиц вплоть до намеченной на субботу акции в центре Белграда. Она приурочена к проводимому властями повторному голосованию в ряде районов - шаг, который оппозиция считает недостаточным. Алета Чачич, студентка, объясняет свою позицию так: "Я вышла, чтобы бороться за демократию в этой стране, за повторение выборов в честных условиях и открытие списков избирателей".

Оппозиция, таким образом, требует аннулировать итоги парламентских и муниципальных выборов 17 декабря и созвать новые, не ограничиваясь частичным пересмотром. Протестующие обвиняют власти в подтасовке голосов, заявляя, что объявленной победы правящей коалиции президента Вучича на деле не было.

Манифестации сторонников оппозиции не прекращаются болeе 10 дней, некоторые активисты объявили голодовку.