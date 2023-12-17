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Срочная новость. На выборах в Сербии лидирует правящая партия

В Сербии завершилось голосование на досрочных выборах
В Сербии завершилось голосование на досрочных выборах Авторское право Darko Vojinovic/AP
By Euronews
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Оппозиционный блок занимает второе место по итогам голосования.

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В Сербии завершилось голосование на досрочных парламентских и местных выборах. 

По предварительным оценкам, лидирует правящая коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией (СПП) президента Сербии Александра Вучича, набравшая более 46% голосов. На втором месте — проевропейский оппозиционный блок, набравший около 23%. 

По данным информации центра изучения общественного мнения Ipsos-Сербия и Центра за свободные выборы и демократию, к 7 часам вечера явка составила 55,9%.

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