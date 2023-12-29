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Риск наводнений в ряде стран Европы остаётся высоким

Мягкая зима и обильные осадки привели к повышению уровня воды в реках европейского континента
Мягкая зима и обильные осадки привели к повышению уровня воды в реках европейского континента Авторское право Zoltan Balogh/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
By Надежда Дрямина
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Венгрия, Германия, Литва, Нидерланды.. Из-за непрекращающихся дождей в ряде стран Европы реки выходят из берегов. Прогнозы синоптиков не внушают оптимизма.

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Дунай вышел из берегов, затоплены набережные Будапешта. Вода в реке поднялась до отметки 6,93 метра - самой высокой с 2013 года. Наводнение было вызвано проливными дождями и снегом, который быстро растаял из-за повышения температур.

В Нидерландах на этой неделе во многих местах вдоль реки Эйссел возводились заграждения на случай подтоплений. Власти сетуют на то, что вода там прибывает очень быстро, её уровень может повышаться аж на сантиметр в час.

Непрекращающиеся дожди в соседней Германии привели к заболачиванию некоторых районов и перенасыщению влагой почвы, отвод её заструднён.

Из-за непогоды велика угроза подтопления паводковыми водами на западе Литвы. Хотя уровень воды в местных водоёмах начал снижаться, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни там выпадет 15-25 мм осадков.

Крупнейшая река страны Неман обычно выходит из берегов весной. Но за последние два месяца уровень воды в ней дважды достигал критической отметки.

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