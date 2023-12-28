Наводнения на севере Европы: уровень воды в реках остается высоким

By Euronews

Уровень воды в реках Северной и Центральной Европы остается высоким. Жителей пострадавших районов эвакуировали.

РЕКЛАМА

В районах Северной и Центральной Европы не прекращаются наводнения.

В немецкой Саксонии уровень воды в реке Эльбе поднялся на четыре метра выше обычного, власти впервые за десять лет открыли шлюзы в районе Магдебурга. Затопило часть Серенгети-парка: лемуров, луговых собачек и сурикатов пришлось перевести в более высокие места зоопарка. Жителей пострадавших районов временно эвакуировали.

"Останемся на ночь в спортивном зале, думаю. Может быть, мы вернемся домой уже вечером. Не знаю, посмотрим. Это природа, с ней ничего не поделаешь", — говорит местный житель Дирк Элгерт.

На востоке соседних Нидерландов уровень воды в Рейне превысил норму, но, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе он значительно снизится. Особенно страдает город Девентер: спасатели уложили мешки с песком вдоль реки Эйссел и перекрыли дороги.

В Венгрии из берегов вышел Дунай: этому поспособствовали сильные ливни и тающий снег. И хотя уровень воды в мелких реках на западе страны возвращается в норму, метеорологи ожидают, что Дунай останется переполненным и в первую неделю нового года.

А на севере Великобритании бушует шторм Геррит. Без электричества остались сотни домов в Уэльсе, а в английском графстве Йоркшир три человека погибли, когда их джип вылетел с размытой дороги и утонул в реке.