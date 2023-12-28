"Пусь мир узнает". В Сербии продолжаются протесты

By Euronews

Оппозиция обещает продолжать протесты до отмены итогов выборов, которые она считает сфальсифицированными. Следующая демонстрация запланирована на 30 декабря.

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Десятый день акций протеста в Сербии: сотни сторонников оппозиции, не согласные с результатами выборов, вновь вышли на улицы под эгидой блока "Сербия против насилия". Его активисты после объявления итогов внеочередных парламентских и муниципальных выборов 17 декабря обвинили власти в подтасовке голосов и заявили, что о победе правящей коалиции "не может быть и речи".

В их планах - добиться нового голосования. Радомир Лазович из блока "Сербия против насилия" пообещал своим сторонникам: "Мы потребуем создания международной независимой комиссии, которая расследует наши обвинения, хотя наблюдатели уже поддержали нас. Мы также подключим наши институты: сербские суды получат возможность выявить нарушения, восстановить справедливость, что они и должны делать".

Несмотря на то, что в СМИ сербские протесты часто называют "студенческими", на улицы там выходят люди всех возрастов. Висня Самоукович, например, давно уже пенсионерка. "Я здесь каждый вечер, так как поддерживаю протест против вечной кражи голосов, - признается женщина. - Я против ненормальной ситуации, которую, надеюсь, мы сможем транслировать миру, показать всем, особенно Европе и США, что здесь происходит что-то очень неправильное".

Оппозиция заявляет, что не прекратит демонстрации до аннулирования итогов выборов, на которых, по официальным данным, первое место заняла коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Вучича, а блок "Сербия против насилия" стал вторым.