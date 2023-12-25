Антиправительственные протесты в Белграде: десятки задержанных

By Euronews

В Сербии не прекращаются протесты. Участники акций возмущены, как они говорят, массовыми нарушениями в ходе выборов в парламент и местные советы.

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В Белграде сотни демонстрантов, в их числе студенты, заблокировали движение на центральной улице Белграда, где находится штаб-квартира сербского правительства. Участники акции возмущены, как они говорят, массовыми нарушениями в ходе выборов в парламент и местные советы. Победителем была объявлена правящая партия президента Вучича. Оппозиция не признает результаты голосования. Международная миссия наблюдателей также указала на нарушения.

Никола Ристич, участник протеста:"По всей Сербии было много нарушений, так что это первая такая акция. Если мы не получим ответа от министерства, мы начнем устраивать новые блокады в лижайшие дни".

На фоне протестов в Блеграде президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Вучич назвал протесты попыткой свержения правительства и заявил, что происходящее объясняется внешними факторами. Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.

В воскресенье вечером протестующие забросали здание городского совета камнями, палками и яйцами, разбили окна и попытались прорваться внутрь. Некоторые из участников беспорядков скандировали: "Воры" и "Вучич – это Путин". Всего в центре города собрались тысячи недовольных.

В понедельник власти Сербии сообщили, что восемь полицейских получили ранения во время беспорядков. По меньшей мере 38 человек были задержаны.