Обстрел в Хан-Юнисе: десятки жертв и помощь ВОЗ

By Euronews

Палестинские источники сообщают о десятках пострадавших при обстреле близ больницы в Хан-Юнисе - одной из немногих работающих в Газе. Ранее израильская армия сообщала об обнаружении туннелей ХАМАС под другими медучреждениями анклава.

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Убитые и раненые: Палестинский Красный Полумесяц сообщил о десятках жертв в результате израильского обстрела в среду близ больницы в Хан-Юнисе. Всемирная организация здравоохранения уточнила, что её сотрудники видели десятки тысяч беженцев, спасавшихся от тяжёлых ударов в анклаве. ВОЗ объявила, что предприняла "миссию повышенного риска" по доставке гуманитарного груза в медучреждения Газы.

Тем временем в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона прошла акция в поддержку 23-летнего Герша Гольдберга-Полина. Он остается в заложниках ХАМАС. В этот четверг молодой человек должен был вылететь в подаренное родителями путешествие. "На сегодня, 27 декабря, у Герша куплен билет в один конец, чтобы начать кругосветное путешествие, - рассказал в аэропорту отец юноши. - Мы надеемся, молимся о том, чтобы он смог отправиться в него как можно скорее".

Израиль наращивает темпы военной операции. Командование армии предупредило участников нападений с территории Ливана, что может усилить ответные удары. Речь идет о дислоцированных у его северных границ отрядов военизированной радикальной группировки "Хезболлах". Ранее глава Генштаба Армии обороны Израиля заявил, что война будет продолжаться еще много месяцев - до полного уничтожения террористов.