By Euronews

После Рождества елки в Европе быстро превращаются в крупногабаритный мусор. Активисты призывают думать об экологии, избавляясь от них.

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Что происходит с рождественской елкой после праздников? Вскоре после того, как дети находят под ней подарки, главное зимнее украшение дома становится крупногабаритным мусором. Причем довольно дорогим.

В Румынии на ярмарках перед Рождеством цены на елки могли достигать 400 леев — это около 80 евро. Теперь же по всему Бухаресту можно увидеть непроданные деревья, брошенные торговцами.

"Вчера они продавали елки по 100 леев, а ночью хотели продать их за 80. Они должны их продавать за 50 леев! Они не думают коммерчески", — говорил 26 декабря один из местных жителей.

Экоактивисты призывают относиться к расставанию с рождественской елкой ответственнее и не создавать дополнительных отходов. Так, если вы купили дерево в горшке, его можно вновь высадить в землю. Еще можно измельчить ствол и использовать получившиеся щепки в саду. Если же сада у вас нет, елку стоит сдать в центр утилизации отходов.

"Никто не задумывается об экологичности. Все торговцы после первого дня Рождества оставляют все елки на рынках и уходят с деньгами, которые они заработали до этого дня", — жалуется житель Бухареста.

Некоторые торговцы всё еще надеются продать оставшиеся елки — тем, кто празднует Рождество 7 января или Новый год.