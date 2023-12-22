На елку в Страсбург приехало 3 миллиона туристов

Историческая рождественская ярмарка в Страсбурге проводится с 16 века и традиционно привлекает огромное количество посетителей. В этом сезоне поставлен абсолютный рекорд. Власти признаются, что город не может вместить больше людей.

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Рождественская столица Франции - Страсбург - переполнена туристами. За праздники здесь примут 3 миллиона человек. За редким исключением все гости посетят главную достопримечательность города - рождественскую ярмарку. Она проходит в Страсбурге с 1570 года и по традиции открывается ровно за месяц до праздника. В этом сезоне мэрия усилила меры безопасности, продлив часы работы рынка и скорректировав ярмарочное пространство.

Однако, похоже, это помогло лишь частично. Барбара Жекель, работница одного из киосков, отмечает: "Рынок переполнен, полностью забит, в проходах можно увидеть людей, которые уже не в состоянии идти. Все заблокировано, мы даже не можем выйти из ларька".

Власти продлили часы работы рынка, а также наладили проведение развлекательных мероприятий каждый час, чтобы избежать одномоментного скопления большого числа зрителей. Впервые в этом году по итогам исторической ярмарки будет подсчитан и представлен публике оставленный ею "углеродный след". Гийом Либсиг, вице-мэр города, признается: "Новая планировка и расписание позволили нам принять рекордное количество посетителей, но больше вместить мы не можем".

Первые рождественские елки во Франции появились именно в Эльзасе. Ежегодно на площади Клебер в Старсбурге устанавливают гигантское дерево. Власти уже сообщили, что число гостей в этом сезоне побьет прошлогодний рекорд.