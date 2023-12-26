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Франция отпустила самолет, жертв контрабанды в нем не нашли

Самолет был отпущен после тщательной проверки.
Самолет был отпущен после тщательной проверки. Авторское право Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Екатерина Гусева
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Франция на три дня задержала самолет с преимущественно индийскими гражданами. Во время дозаправки власти получили сигнал, что на борту - жертвы контрабанды людьми.

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Самолет, который несколько дней не выпускали из Франции из-за анонимной жалобы, прибыл в Индию. Борт, следовавший из ОАЭ в Никарагуа, был задержан во время плановой дозаправки на французской территории после сигнала о том, что на нем летят и жертвы контрабанды людьми. 

Выездной суд власти развернули прямо в терминале аэропорта, в итоге выяснилось, что все путешественники сели в самолет  добровольно.

Администрация аэропорта уточнила, что за три дня разбирательств из 303 пассажиров лайнера 25 попросили убежища во Франции.

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