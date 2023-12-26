Мокрое Рождество: Германию, Чехию и Голландию заливают дожди

На фоне сильнейших ливней и выхода из берегов нескольких рек в Германии эвакуировали ряд населенных пунктов.

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В Германии жители нескольких регионов, в частности Тюрингии и Нижней Саксонии, были вынуждены покинуть свои дома в Рождество из-за проливных дождей. Нетипично сильные ливни спровоцировали выход из берегов местных рек, там нарушены линии электропередач и канализация.

Бодо Рамелоу, губернатор Тюрингии, призывает население набраться терпения. "Люди должны быть готовы к тому, что в течение трех дней не смогут приехать в свои дома, - заявил он. - Они вернутся только после того, как мы откачаем воду из подвалов, возобновим подачу электричества и наладим работу канализации".

В соседней Чехии - также слишком влажно, в некоторых районах сохраняется режим повышенной готовности. По оценкам местных властей, это связано и с дождями, и с активным таянием льда. В Праге приостановили работу некоторые паромы.

В Нидерландах синоптики тоже пристально следят за динамикой уровня воды - на фоне сильных дождей. Под особым контролем - районы, прилегающие к рекам, которые вот-вот выйдут из берегов.