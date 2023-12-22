Чтобы избежать американского вето, Совбез принял более мягкую резолюцию без первоначального призыва к "срочному прекращению военных действий". В тексте нет осуждения терактов ХАМАС. Израиль оставляет за собой контроль над гуманитарными конвоями.

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13 голосов "за", двое – воздержались: после длительных переговоров Совет Безопасности ООН проголосовал в пятницу за резолюцию об увеличении объёма помощи, поступающей в сектор Газа, и освобождении заложников, но без призыва к немедленному прекращению огня.

Совет, состоящий из 15 членов, согласовал документ, разработанный Объединёнными Арабскими Эмиратами, после того как США, обладающие правом вето, добились внесения нужных им изменений.

Принятый текст требует от всех сторон срочно обеспечить "безопасный и беспрепятственный доступ" продовольствия, медикаментов и топлива в палестинский анклав и призывает к "созданию условий для длительного прекращения боевых действий".

При этом Вашингтон заблокировал предложение России добавить призыв к "срочному и устойчивому перемирию", который повторяет первоначальную версию, предложенную ОАЭ в воскресенье.

В итоге Россия и США воздержались при голосовании.

"Мы усердно работали на этой неделе с Эмиратами, Египтом и другими странами, чтобы выработать резолюцию, которую мы можем поддержать", – заявила в четверг вечером постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Проект резолюции не был ослаблен. Это очень сильный текст, полностью поддержанный группой арабских стран. Линда Томас-Гринфилд. постпред США при ООН

Реакция Израиля

В документе содержится требование использовать "все доступные пути" для доставки топлива, продовольствия и медикаментов в сектор.

"Израиль будет продолжать действовать в соответствии с международным правом, но по соображениям безопасности продолжит проверять все гуманитарные поставки, направляющиеся в Газу, чтобы гарантировать, что помощь дойдёт до места назначения, а не окажется в руках ХАМАС, – написал глава МИД еврейского государства Эли Коэн на платформе X.

Исход недельных переговоров

Это первый случай с начала войны на Ближнем Востоке, когда Совет принял резолюцию, включающую слова о "прекращении боевых действий" хотя бы в отдалённой перспективе.

Совбез, широко критикуемый за бездействие, на протяжении нескольких дней вёл напряжённые переговоры, в то время как гуманитарные агентства ООН предупреждают, что каждый четвёртый житель сектора Газа голодает.

Голосование, первоначально назначенное на понедельник, несколько раз переносилось, в частности, в среду по просьбе американцев. За 11 недель войны Совет лишь однажды сумел нарушить молчание, приняв 15 ноября резолюцию, призывающую к "гуманитарным паузам".

Ещё пять текстов были отклонены, дважды Соединённые Штаты воспользовались своим правом вето – в последний раз 8 декабря.