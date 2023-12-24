Россия: 29 потенциальных кандидата на выборах президента

By euronews

За несколько дней до крайнего срока ЦИК начинает проверять заявки на участие в президентской гонке

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Потенциально кандидатами на пост президента могут стать 29 человек. Об этом объявила в субботу Центральная избирательная комиссия России (ЦИК). Осталось всего несколько дней (не позднее 27 декабря), чтобы самовыдвиженцы успели зарегистрировать свои "инициативные группы" - не менее 500 человек. Именно они призваны официально выдвинуть кандидата для гонки и впоследствии будут руководить сбором подписей.

У официально признанных политических партий есть еще время, но они не медлят. Коммунистическая партия России (КПРФ), которая по-прежнему считается основной оппозиционной силой в стране, выдвинула депутата-ветерана, 75-летнего Николая Харитонова.

Среди 29 кандидатов есть и подмосковный депутат Борис Надеждин, выдвинутый партией "Гражданская инициатива". Он известен как "кандидат мира", так как открыто призывал прекратить так называемую "специальную военную операцию", войну с Украиной.

В субботу Избирательная комиссия отказала в регистрации "инициативной группе" другого "кандидата мира", Екатерины Дунцовой, которая в конце ноября привлекла внимание СМИ как "женщина, бросающая вызов Путину". Комиссия нашла в ее документах "многочисленные процедурные ошибки". Дунцова заявила, что будет пытаться отменить решение комиссии в Верховном суде. В СМИ высказываются предположения о возможности объединения кампаний Дунцовой и Надеждина, но пока это не прояснено.

Формально Владимир Путин тоже является самовыдвиженцем, и ему еще предстоит собрать подписи в свою поддержку. В субботу кампания по сбору подписей официально стартовала в нескольких регионах.

Самовыдвиженцу, чтобы стать зарегистрированным кандидатом, необходимо собрать не менее 300 000 подписей как минимум в 40 регионах России, причем не более 7 500 подписей от каждого отдельного региона. Все вышесказанное относится к самовыдвиженцам, требования к выдвиженцу от партии несколько проще. После приема всех заявок комиссия дает зеленый свет или отсеивает претендентов, делая ею признанных официальными кандидатами на выборах 15-17 марта.