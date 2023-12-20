Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК

Если заявка будет одобрена, затем необходимо собрать 300 тысяч подписей из 40 регионов РФ.

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Многодетная мать, журналистка и бывший депутат городского совета Ржева Екатерина Дунцова подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации своей инициативной группы по выдвижению в президенты России.

Об этом сообщила группа поддержки Дунцовой.

В течение пяти дней ЦИК должен рассмотреть документы и вынести решение о регистрации группы избирателей.

Выступая перед журналистами в Москве в среду, Дунцова выразила надежду, что это событие вдохновит ее сторонников. Если заявка будет одобрена, то Дунцовой необходимо будет собрать 300 000 подписей в поддержку как минимум из 40 регионов России.

Дунцова ранее в интервью СМИ заявила, что идет на выборы "не против кого-то, а за мирную повестку, за демократические ценности, за людей".

Президентские выборы в РФ пройдут 17 марта 2024 года.

Жесткий контроль, который действующий президент Владимир Путин установил над политической системой России за 24 года у власти, делает его переизбрание в марте почти гарантированным. Видные критики Путина находятся либо в тюрьме, либо живут за границей, а большинство независимых СМИ были запрещены.

17 декабря инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Екатерины Дунцовой на президентские выборы.