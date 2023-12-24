Католический сочельник на фоне конфликтов и террористической угрозы

By Euronews

В ряде стран Европы приняты меры безопасности из-за угрозы возможных нападений исламистов. Глава римско-католической церкви Франциск выразил солидарность с теми, кто страдает от войн и конфликтов.

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В канун Рождества папа римский Франциск выразил солидарность Католической Церкви с теми, кто страдает от войн, голода, нищеты и рабства. В традиционной воскресной проповеди на площади святого Петра понтифик упомянул конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

Франциск, папа римский:"Мы всем сердцем с нашими братьями и сестрами, которые страдают от войн. Мы думаем о Палестине, Израиле, Украине. Всем приятного обеда и счастливого Рождества. До свидания".

Православная церковь Украины также отмечает Рождество 25 декабря. Весной уходящего года решение перейти на новоюлианский календарь принял Архиерейский собор.

В европейских странах во время праздников усилены меры безопасности. Ранее власти Австрии, Германии и Испании получили информацию о том, что экстремисты планируют совершить несколько терактов в Европе в канун Нового года или на Рождество. Об этом сообщали СМИ. Целями могли стать рождественские службы в Кельне, Вене и Мадриде.

Вечером 23 декабря полиция обыскала Кельнский собор с использованием служебных собак.

По информации немецких СМИ, первые задержания в связи с угрозами терактов уже были произведены спецслужбами в Австрии и Германии.