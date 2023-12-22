Рождество по-итальянски

By Джорджа Орланди

Несмотря на тяжёлые времена, итальянцы не отказываются от рождлественских традициий. Многие хотели бы встретить его в путешествии.

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Для многих итальянцев этот год был непростым. Согласно последним опросам, половина жителей Апеннин серьёзно обеспокоена недавно начавшейся войной в Газе; вдобавок, как и большинству европейцев, им пришлось столкнуться с последствиями инфляции для экономики.

Но даже если итальянцы не уверены в том, что готовит им 2024 год, они находят время, чтобы сделать рождественские покупки и прсто погулять по празднично освещённым улицам.

Говорят итальянцы:

- Это был тяжелый год по всем фронтам. Мы обеспокоены этими войнами и обеспокоены благополучием страны. Я бы сказала, что вся эта ситуация сказалась на нас... но мы не должны терять надежду. Пусть этот новый год принесет больше мира во всем мире.

- Во-первых, я надеюсь, что оба конфликта закончатся. Несмотря на то, что Рождество – это праздник веселья, мы не должны забывать о тех, кто испытывает финансовые трудности и не может свести концы с концами.

- Я думаю, что должно быть место для надежды, чтобы почувствовать рождественский дух, который заключается в вере в лучшее будущее и вере в то, что мы можем улучшить ситуацию. Это действительно зависит от нас.

В это время года улицы Рима переполненны: здесь много как местных жителей и так и туристов.

Джорджия Орланди, Euronews:

- Несмотря на все, похоже, что итальянцы не готовы отказываться от отпуска, особенно в праздничный период. Фактически, согласно последним имеющимся данным, количество бронирований на отдых в период с конца 2023 года по начало 2024 года выросло почти 15% по сравнению с прошлым годом.