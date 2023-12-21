В китайской провинции Ганьсу в срочном порядке возводят временные убежища. Там размещают людей, которые лишились крова в результате землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в ночь на вторник.

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Мощные подземные толчки были зафиксированы примерно в 1300 км к юго-западу от Пекина. Удар стихии пришёлся на две густонаселённые провинции - Ганьсу и Цинхай, и унесла жизни по меньшей мере 135 человек, более 900 - пострадали.

Разрушено около 15 тысяч строений. В регионе начались заморозки. Чтобы разместить эвакуировавшихся местных жителей (их больше 87 тысяч), власти распорядились о возведении временных укрытий. Как сообщается, уже было построено почти 260 небольших коробчатых домов, и ожидается, что к утру пятницы их общее количество достигнет 500.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в пострадавшем районе температура воздуха ночью может опуститься до -14 градусов.

Это осложняет работу спасателей, которые продолжают поиски выживших. В Цинхай землетрясение вызвало оползень. Там подзавалами и трёхметровым слоем грязи могут находиться люди. Пропавшими без вести до сих пор числятся 12 человек.