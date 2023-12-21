By Euronews

Парламент Албании проголосовал в четверг за снятие иммунитета с бывшего премьер-министра Сали Бериши. Это открывает путь к его возможному аресту в рамках расследования дела о коррупции, отмечают обозреватели.

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75 депутатов социалистического большинства в собрании, насчитывающем 140 мест, проголосовали за снятие неприкосновенности с этого ветерана албанской политики, ныне лидера правой оппозиции.

Депутаты от оппозиции, которые бойкотировали голосование, пытались помешать, опрокидывая стулья и зажигая в зале дымовые шашки.

В то же время несколько сотен сторонников Сали Бериши собрались перед зданием парламента, пока сообщений о серьезных инцидентах не поступало. "Я сильнее, чем когда-либо", - заявил Бериша, покидая парламент, прежде чем направиться в штаб-квартиру своей демократической партии.

Прокуратура по борьбе с коррупцией потребовала лишить его депутатской неприкосновенности после того, как он отказался регулярно являться в судебную полицию в связи с расследованием.

В октябре прокуратура сообщила, что 79-летний Бериша подозревается в "пассивной коррупции" в ходе расследования приватизации спортивного комплекса "в пользу своего зятя" Джамарбера Мальтези. Предполагаемые преступления были совершены в 2008 году, когда Сали Бериша был главой правительства.

Мальтези подозревают в том, что он воспользовался положением Бериши для приобретения спортивного комплекса в Тиране, принадлежащего Министерству обороны, и строительства там 17 жилых зданий. Бериша отверг обвинения, назвав их "чисто политическими", и обвинил левого премьер-министра Эди Раму в их"подстрекательстве".

Сали Бериша был первым демократически избранным президентом Албании после падения коммунизма в 1990-х годах. Он был главой правительства с 2005 по 2013 год. С 2022 года ему запрещен въезд в Соединенные Штаты и Соединенное Королевство из-за предполагаемой причастности к коррупционным делам. Вашингтон обвинил Беришу в "нецелевом использовании государственных средств" в интересах его семьи и союзников.