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Папа римский разрешил благословлять однополые пары

Ватикан разрешил давать благословение однополым парам вне службы
Ватикан разрешил давать благословение однополым парам вне службы Авторское право AP / Gregorio Borgia
By Надежда Дрямина
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Отныне союз людей одного пола может получить благословение католического священника, правда, вне церковных ритуалов и служения литургий.

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Папа римский Франциск официально разрешил католическим священникам благословлять однополые пары.

Соответствующую декларацию, подписанную понтификом, опубликовала Ватиканская Конгрегация доктрины веры. По ней, благословение могут получить "не соответствующие нормам пары", при условии, что оно даётся не во время служения литургий и не в рамках церковных ритуалов. 

В документе подчёркивается, что доктрина в отношении брака не меняется. Он, согласно учению, может быть заключён только между мужчиной и женщиной.  Отдельно отмечается, что благословение союза людей одного пола не должно ни в коей мере напоминать обряд венчания - "ни одеждой, ни жестами".

Тем не менее, эта декларация знаменует собой отход от принципа, по которому Бог "не может благословлять грех" в пользу принципа "открытости церкви для всех и каждого".

Заявление Ватикана было воспринято некоторыми как шаг к преодолению дискриминации в Католической церкви. Но, по мнению ряда защитников прав ЛГБТ-сообщества, это решение подчёркивает тот факт, что в представлениях церкви однополые пары по-прежнему уступают гетеросексуальным.

В консервативных кругах ответили на новость острой критикой в адрес Святого Престола, выразив возмущение и опасения, что это приведёт к расколу церкви.

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