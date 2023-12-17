87-летие папы римского Франциска

By Euronews

В своем послании понтифик говорил о "терроризме" войны.

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Папе римскому Франциску 17 декабря исполнилось 87 лет.

Во время воскресной молитвы понтифик призвал прекратить "терроризм" войны и осудил удар израильской армии по католическому приходу Святого Семейства в секторе Газа, в результате которого были убиты две христианки и разрушен монастырь Миссионеры милосердия.

Глава римско-католической церкви в своем послании также призвал не забывать о людях, пострадавших из-за войны в Украине и в других зонах конфликтов на планете.

17 декабря Франциск также отметил 70-летие своего священнического призвания.