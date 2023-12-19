Жену серийного убийцы приговорили к пожизненному заключению

By Euronews

Моник Оливье признана виновной в соучастии в похищении и убийстве 9-летней девочки и двух молодых женщин. "Людоед" Мишель Фурнье умер в тюрьме 2,5 года назад.

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После более чем десятичасового совещания присяжных бывшая жена "Людоеда" была признана виновной в похищении и убийстве Мари-Анжель Домес и Джоанны Пэрриш, отягченных попыткой изнасилования первой жертвы и изнасилованием второй. Она также была признана виновной в соучастии в похищении и убийстве Эстель Музэн.

Сам Мишель Фурнире умер 2,5 года назад. Все три женщины были убиты Мишелем Фурнире, но суд присяжных посчитал, что эти убийства стали возможными благодаря помощи Моник Оливье. С одной стороны, она вселила уверенность в Мари-Анжель Домес и Джоанну Пэрриш, зная, что они идут прямо на смерть, а с другой стороны, предпочла хранить молчание в течение 16 лет об исчезновении Эстель Музен. Но у следствия остается еще много вопросов о местонахождении тел Мари-Анжель Домес и Эстель Музен, а также способе похищения трех жертв и том, какие именно испытания им пришлось пережить.

Французские СМИ сообщают, что на протяжении всего процесса Моник Оливье много раз отвечала со словами "не помню" и "не знаю". Однако экспертные оценки не выявили каких-либо неврологических расстройств или проблем с памятью.