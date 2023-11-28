Бывшая жена серийного убийцы вновь предстала перед судом

75-летней Моник Оливье, бывшей супруге серийного убийцы Мишеля Фурнире, грозит еще один пожизненный срок за соучастие в похищении и убийстве трёх человек.

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Во Франции начался новый судебный процесс над Моник Оливье, бывшей женой и сообщницей серийного убийцы Мишеля Фурнире. Её обвиняют в соучастии в похищении и убийстве 9-летней девочки и двух молодых девушек.

"Я сожалею обо всём, что произошло", - сказала Оливье в первый день слушаний.

Она впервые оказалась на скамье подсудимых одна. Её муж, прозванный во Франции "Арденнским чудовищем", скончался два года назад.

"Нам нужно заставить Моник Оливье говорить, чтобы мы могли добиться прогресса как по трём рассматриваемым делам, так и по преступлениям, которые пока не раскрыты, которые ещё не дошли до суда", - сказал Дидье Себан, адвокат, представляющий интересы семей двух жертв серийного убийцы.

В 2008 году Мишель Фурнире вместе с женой был приговорен к пожизненному заключению за серию изнасилований и убийств. Тогда они были признаны виновными в совершении семи преступлений.

Уже в тюрьме Фурнире сознался в изнасиловании и убийстве еще четырех девушек.

Однако французская полиция полагает, что жертв было гораздо больше.