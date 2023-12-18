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КНДР запустила ракету, полностью покрывающую территорию США

Эфир телевидения Южной Кореи
Эфир телевидения Южной Кореи Авторское право Ahn Young-joon/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Вице-министр обороны Японии Синго Миякэ заявил, что запущенная ракета может пролететь по нормальной траектории более 15 000 км.

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Северная Корея провела утром 18 декабря испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По данным Минобороны Японии, ракета находилась в полете около 73 минут и преодолела дистанцию в 1000 км при максимальной высоте полета в 6000 км.

Сообщается, что она упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, к северо-западу от Хоккайдо. 

При этом вице-министр обороны Японии Синго Миякэ заявили, что запущенная ракета может пролететь по нормальной траектории более 15 000 км, а это значит, что она полностью «покрывает» территорию США. 

Япония и США осудили запуск. Премьер-министр Фумио Кисида сообщил о планах провести совет национальной безопасности. Он подчеркнул, что действия КНДР не только нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, но и угрожают "миру и стабильности в регионе". В госдепе США заявили, что запуск ракеты несет угрозу для соседних с КНДР стран и подрывает региональную безопасность.

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