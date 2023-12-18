КНДР запустила ракету, полностью покрывающую территорию США

By Euronews

Вице-министр обороны Японии Синго Миякэ заявил, что запущенная ракета может пролететь по нормальной траектории более 15 000 км.

РЕКЛАМА

Северная Корея провела утром 18 декабря испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По данным Минобороны Японии, ракета находилась в полете около 73 минут и преодолела дистанцию в 1000 км при максимальной высоте полета в 6000 км.

Сообщается, что она упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, к северо-западу от Хоккайдо.

При этом вице-министр обороны Японии Синго Миякэ заявили, что запущенная ракета может пролететь по нормальной траектории более 15 000 км, а это значит, что она полностью «покрывает» территорию США.

Япония и США осудили запуск. Премьер-министр Фумио Кисида сообщил о планах провести совет национальной безопасности. Он подчеркнул, что действия КНДР не только нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, но и угрожают "миру и стабильности в регионе". В госдепе США заявили, что запуск ракеты несет угрозу для соседних с КНДР стран и подрывает региональную безопасность.