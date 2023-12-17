Педру Нуну Сантуш - новый лидер португальских социалистов

Новым генеральным секретарем правящей Социалистической партии Португалии избран 46-летний Педру Нуну Сантуш. Предыдущий генсек, премьер-министр Антониу Кошта покинул пост из-за коррупционного скандала.

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По итогам субботнего голосования он получил 62% голосов, опередив более умеренного кандидата, исполняющего обязанности министра внутренних дел Жозе Луиша Карнейру.

Сантуш, бывший министр инфраструктуры, возглавит социалистов на досрочных выборах 10 марта. Они были созваны после крупного коррупционного скандала, который вынудил премьер-министра Антониу Кошту уйти в отставку в ноябре. Кошта также покинул пост лидера социалистов.

После принятия бюджета страны в начале декабря отставка стала официальной, но Кошта продолжит исполнять обязанности премьера до результатов выборов 10 марта.