Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад ас-Сабах скончался на 87-м году жизни

By Euronews и AP

В конце ноября кувейтский монарх был экстренно госпитализирован без уточнения деталей.

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Правящий эмир Кувейта, 86-летний шейх Наваф аль-Ахмад ас-Сабах, умер после трехлетнего правления. О его смерти было сообщено в эфире государственного телевидения.

Причина смерти монарха не была названа. Известно, что в конце ноября аль-Ахмад ас-Сабах был экстренно госпитализирован без уточнения причин.

Новым эмиром Кувейта был провозглашен его младший брат, 83-летний Мишааль аль-Ахмад ас-Сабах, который до этого был самым пожилым наследным принцем в мире.

Кувейт с населением около 4,2 млн человек обладает шестыми по объему резервами нефти в мире. После Войны в заливе в начале 90-х является одним из главных союзников США на Ближнем Востоке. В стране находятся 13,5 тыс. американских военных и развернута база ВВС США "Эль-Удейд".