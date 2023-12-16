EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад ас-Сабах скончался на 87-м году жизни

Шейх Ахмад аль-Наваф аль-Сабах на заседании парламента в Национальной ассамблее в Кувейте в ноябре.
Шейх Ахмад аль-Наваф аль-Сабах на заседании парламента в Национальной ассамблее в Кувейте в ноябре. Авторское право YASSER AL-ZAYYAT/AFP
By Euronews и AP
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В конце ноября кувейтский монарх был экстренно госпитализирован без уточнения деталей.

РЕКЛАМА

Правящий эмир Кувейта, 86-летний шейх Наваф аль-Ахмад ас-Сабах, умер после трехлетнего правления. О его смерти было сообщено в эфире государственного телевидения. 

Причина смерти монарха не была названа. Известно, что в конце ноября аль-Ахмад ас-Сабах был экстренно госпитализирован без уточнения причин. 

Новым эмиром Кувейта был провозглашен его младший брат, 83-летний Мишааль аль-Ахмад ас-Сабах, который до этого был самым пожилым наследным принцем в мире.

Кувейт с населением около 4,2 млн человек обладает шестыми по объему резервами нефти в мире. После Войны в заливе в начале 90-х является одним из главных союзников США на Ближнем Востоке. В стране находятся 13,5 тыс. американских военных и развернута база ВВС США "Эль-Удейд".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Есть ли у Израиля видение того, что будет в Газе после разгрома ХАМАС?

Блинкен: США "полностью сосредоточены" на освобождении заложников

Сектор Газа: танки возле больниц, исход на юг продолжается. Тель-Авив под обстрелом

Ближний Восток Политика Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах некролог Кувейт