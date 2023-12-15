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Польша: Ханука в парламенте

Польша
Польша Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Польский президент и другие политики присоединились к членам еврейской общины для празднования Хануки после антисемитского инцидента.

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Польские лидеры - президент Анджей Дуда и спикер праламента Шимон Головня присоединились к членам еврейской общины на праздновании Хануки.

Присутствие главы государства и других высших должностных лиц в зале Сейма стало сигналом нетерпимости к проявлению антисемитизма.

Во вторник ультраправый депутат загасил огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента. Находящийся в Брюсселе на саммите Европейского союза премьер-министр Дональд Туск решительно осудил инцидент. Спикер Сейма назвал произошедшее актом "хамства, агрессии, глупости".

Польская прокуратура объявила, что начинает расследование в отношении депутата.

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