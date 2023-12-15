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МВД Финляндии: "Ситуация на восточной границе представляет угрозу национальной безопасности"

На один из двух открытых на время КПП Ваалимаа за день прибыло более 20 просителей убежища
На один из двух открытых на время КПП Ваалимаа за день прибыло более 20 просителей убежища Авторское право Heikki Saukkomaa/Lehtikuva
By Михаил Саленков
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Власти Финляндии после временного открытия двух КПП на границе с Россией приняли решение полностью закрыть границу до 14 января 2024 года, так как "ситуация представляет угрозу национальной безопасности". Хельсинки обвиняет Москву в провоцировании миграционного кризиса на границе.

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Финляндия вновь полностью закрывает границу с Россией после краткосрочного открытия двух контрольно-пропускных пунктов.

С 20:00 15 декабря по 14 января 2024 года работа КПП на финско-российской границе будет остановлена.

По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ситуация на восточном рубеже представляет угрозу национальной безопасности. Финляндия обвиняет РФ в организации нелегальной миграции.

"Стало ясно, что двух недель закрытого режима было недостаточно. Очевидно, что явление незаконного въезда происходит под влиянием другого государства и связано с преступностью", - цитирует министра финская служба новостей Yle.

Сообщается, что в четверг в открывшиеся пункты пересечения границы прибыли не менее 90 просителей убежища, в частности граждане Сирии и Сомали.

В МВД Финляндии выразили сожаление, что закрытие границы с РФ негативно отразится на жизни обычных людей.

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