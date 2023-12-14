Кэтлин Фолбигг и ее команда юристов теперь требуют от правительства "существенной" компенсации за годы, проведенные в тюрьме.

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Спустя 20 лет после того, как суд присяжных признал Кэтлин Фолбигг виновной в убийстве своих четверых детей, австралийский апелляционный суд принял решение оправдать ее и отменить приговор.

Фолбигг, которой сейчас 55 лет, уже была помилована правительством штата Новый Южный Уэльс и освобождена из тюрьмы в июне после того, как испанский ученый доказал, что ее четверо детей могли умереть от естественных причин, как она настаивала.

Ее прозвали "самой страшной серийной убийцей Австралии" после того, как в 2003 году она была признана виновной в убийстве трех своих детей и непредумышленном убийстве четвертого.

Прокуроры заявили, что Фолбигг задушила детей в возрасте от девяти недель до трех лет, но она всегда отрицала обвинения, утверждая, что смерть каждого из них наступила по естественным причинам.

В четверг зал суда разразился аплодисментами, а Фолбигг разрыдалась, услышав слова, которых она так ждала от главного судьи Эндрю Белла.

"Хотя вердикты, вынесенные на суде, были достаточно обоснованными имеющимися доказательствами, теперь есть обоснованные сомнения в виновности мисс Фолбигг, — сказал Белл. — Уместно отменить обвинительный приговор мисс Фолбигг".

За стенами суда Фолбигг поблагодарила своих сторонников, адвокатов и ученых за то, что они очистили ее имя, в том числе испанку Каролу Гарсию Винуэсу, которая возглавляла расследование.

"Почти четверть века я сталкивалась с неверием и враждебностью. Я страдала от жестокого обращения во всех его формах. Я надеялась и молилась, что однажды смогу стоять здесь с очищенным именем. Я благодарна, что современная наука и генетика дали мне ответы на вопрос о том, как погибли мои дети", — сказала она со слезами на глазах.

Как испанский ученый оказался причастен к этому делу?

Первым умер сын Фолбигг Калеб, которому было 19 дней от роду. Однажды ночью она проснулась от того, что ей захотелось в туалет. Она осмотрела ребенка и поняла, что он не дышит.

Затем она потеряла Патрика, малышу было всего восемь месяцев. Позже умерли десятимесячная Сара и 18-месячная Лора. Двое из детей умерли от синдрома внезапной детской смерти.

Фолбигг всегда отстаивала свою невиновность, но никто не верил в ее историю, пока одна из испанских ученых не решила ей помочь.

"Теория о том, что она убила своих детей, не имела никаких доказательств. Единственная улика была косвенной, потому что именно она нашла их мертвыми", — сказала Винуэса в интервью Euronews.

"Фолбигг очень благодарна не только нам, ученым, но и своим адвокатам, которые сделали большую часть работы бесплатно", — добавила она.

Увидев этот случай по телевизору и зная, что до 35% случаев внезапной смерти могут быть объяснены генетическими факторами, Винуэса позвонила своему коллеге, генетику Тодору Арсову.

Кэтлин Фолбитт после освобождения из тюрьмы, 6 июня 2023 POOL/AP

Они решили составить список генов, которые могут вызывать внезапную смерть. Следующим шагом в их научном расследовании стало посещение Фолбигг в тюрьме и секвенирование её генома.

"Мы обнаружили мутацию в гене, который кодирует кальмодулин, а это одна из самых известных причин внезапной смерти в младенчестве", — рассказала Винуэса в интервью Euronews.

Команда Винуэсы обнаружила генную мутацию у двух дочерей Фолбигг, в то время как у двух других детей наблюдались тяжелая эпилепсия и затрудненное дыхание.

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Эксперты подтвердили, что возможной причиной смерти Лоры был миокардит — воспаление сердца, а внезапная смерть Патрика могла быть вызвана скрытым нейрогенетическим расстройством.

Поводом для расследования, которое рекомендовало помиловать и оправдать Фолбигг, послужила петиция, подписанная в 2021 году 90 учеными, среди которых были два нобелевских лауреата, практикующими врачами и смежными специалистами, которые утверждали, что эти новые доказательства должны быть приняты во внимание.

Отвечая на вопрос о результате, Винуэса наконец-то удовлетворена, но оглядывается назад с горько-сладким чувством.

"С научной точки зрения это был вызов. Это был очень трудный, напряженный и порой болезненный процесс", — сказала она в интервью Euronews.

Пока Фолбигг вздыхает с облегчением, ее бывший муж Крейг Фолбигг, отец ее четверых детей, чьи подозрения послужили толчком для полицейского расследования, требует повторного судебного разбирательства.

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"Это было бы самым справедливым решением. Представить все эти так называемые новые доказательства на суд присяжных, и пусть они решат, насколько она виновна", — сказал адвокат Крейга Фолбигга Дэнни Ид.

С другой стороны, адвокат Кэтлин Фолбигг, Рани Рего, заявил, что ее юридическая команда теперь будет добиваться "существенной" компенсации от правительства штата за годы, проведенные в тюрьме.