Как ученые исправили "самую крупную ошибку" судебной системы Австралии

Кэтлин Фолбигг провела 20 лет в тюрьме по обвинению в убийстве своих четырех детей, однако была освобождена, после того как генетики и иммунологи помогли исправить крупнейшую судебную ошибку в истории Австралии.

Кэтлин Фолбигг, которой сейчас 55 лет, прозвали "самой страшной серийной убийцей Австралии", после того как присяжные признали ее виновной в убийстве троих детей и непредумышленном убийстве четвертого.

В понедельник, 5 июня она была освобождена.

Присяжные решили, что ее дети в возрасте от девяти недель до трех лет были задушены, несмотря на то что Фолбигг отвергала обвинение, утверждая, что смерть каждого из них была связана с естественными причинами.

Решение о помиловании было самым быстрым способом добиться освобождения из тюрьмы. Ожидается, что приговор будет пересмотрен.

Это стало возможным благодаря руководителю исследовательской группы Австралийского национального университета Кароле Винуэсе, которая вместе с коллегами сумела доказать, что дети могли скончаться от естественных причин.

"Теория о том, что она убила своих детей, не имела никаких подтверждений. Единственное доказательство было косвенным: именно она нашла их мертвыми", - сказала Винуэса в интервью Euronews.

"Фолбигг очень благодарна не только нам, ученым, но и своим адвокатам, которые сделали большую часть работы бесплатно", - добавляет она.

Кэтлин Фолбигг, 2019 г. Архивное фото AP Photo

"Самая известная убийца Австралии"

Первым умер ее сын Калеб в возрасте 19 дней. Однажды ночью Кэтлин проснулась от того, что ей захотелось в туалет. Она осмотрела ребенка и поняла, что он не дышит.

"С малышом что-то не так", - закричала она. Прибежал муж, и они попытались реанимировать Калеба, но к тому времени, когда приехала скорая помощь, он был уже мертв.

После этого она потеряла Патрика, когда мальчику было восемь месяцев.

Позже умерли 10-месячная Сара и 18-месячная Лаура. Травма была слишком сильна, поэтому отношения Фолбигг и ее мужа ухудшились, и пара решила развестись.

Спустя годы бывший муж нашел личный дневник Фолбигг. Некоторые строки, написанные его экс-супругой, вызвали у него тревогу, например, когда она написала, что ее дочь Сара "ушла с небольшой помощью". Он был настолько потрясен, что отдал дневники в полицию.

Хотя против нее не было никаких улик, в то время большое значение придавалось теории "закона Мидоу" о внезапной смерти младенцев.

Британский педиатр Рой Мидоу считал, что одна внезапная смерть - это трагедия, две - подозрительны, а три считаются убийством, пока не доказано обратное.

Как Винуэса оказалась вовлечена в это дело?

В Австралии присяжные осудили Фолбигг, обвинив ее в удушении своих четырех детей, но она всегда заявляла о своей невиновности.

Никто не верил в ее историю, пока Карола Винуэса не решилась прийти на помощь.

Винуэса не слышала о деле Фолбигг, пока однажды днем ей не позвонил бывший студент.

Дэвид Уоллес, который защищал диссертацию в исследовательской группе Винуэсы, смотрел телевизионную программу, когда на экране появилась Фолбигг.

Уоллес, который также изучал право, засомневался в истории и решить разобраться.

"Он позвонил и другим исследователям, но они, видимо, не заинтересовались. Я была очень удивлена, когда узнала об этом деле", - говорит Винуэса, чья команда стала пионером в секвенировании генома человека.

"Двое детей Фолбигг были очень больны перед смертью, и это заставило меня усомниться в том, что это убийство. Я связалась с ее адвокатами, чтобы сказать им, что стоит провести генетическое исследование", - добавляет она.

Генетическое исследование

Исследовательница знала, что до 35% случаев внезапной смерти могут быть объяснены генетическими факторами, и с этой мыслью Винуэса позвонила своему коллеге, генетику Тодору Арсову.

Они решили составить список генов, которые могут вызывать внезапную смерть.

Следующим шагом в их научном расследовании было посещение Фолбигг в тюрьме и секвенирование ее генома.

"Мы обнаружили мутацию в гене, который кодирует кальмодулин, а это одна из самых известных причин внезапной смерти в младенчестве", - рассказала Винуэса в интервью Euronews.

"Я написала адвокатам Кэтлин и сообщила им, что мы обнаружили эту мутацию. Мы хотели провести полное обследование сердечно-сосудистой системы. Нам также нужно было провести секвенирование генома ребенка и отца", - добавляет она.

В 2018 году петиция, в которой высказывались сомнения по поводу доказательств, представленных на суде над Фолбигг, привела к первому из двух расследований по делу. Были вызваны две команды иммунологов-генетиков.

Команда Винуэсы обнаружила генную мутацию у двух дочерей Фолбигг, в то время как у двоих других детей была тяжелая эпилепсия и нарушение дыхания.

Они связались с Питером Шварцем, одним из самых известных генетиков в мире, работающим в Институте ауксологии в Милане. Он только что изучил аналогичный случай и, проанализировав информацию, согласился, что это наиболее вероятная причина смерти детей.

Согласно австралийской прессе, судья решил, что предпочитает доказательства, записанные в дневниках, и заявил, что ему не нужен психиатр для объяснения записей матери. Он также поддержал аргументы, представленные группой иммунологов со стороны обвинения.

На первоначальном процессе присяжные не имели доступа к полному тексту дневников Фолбигг, а только к выдернутым из контекста фрагментам, написанным после смерти ее детей.

"Эти записи не были признанием. Она лишь сказала, что чувствует себя виноватой. В ходе последнего расследования дела Фолбигг девять экспертов - судебные эксперты, психиатры, лингвисты - проанализировали их и согласились, что это были высказывания убитой горем матери и в них нет признания вины", - говорит Винуэса.

Борьба за освобождение Фолбигг

Винуэса говорит, что была разочарована, узнав, что суд не принял доводы науки.

Несмотря на первоначальный вердикт, она и ее коллеги опубликовали свои выводы и обратились в Австралийскую академию наук.

"Поскольку все юридические пути были исчерпаны, они обратились с петицией к губернатору Нового Южного Уэльса и попросили о помиловании", - рассказывает Винуэса.

Эту петицию подписали 90 ученых и медицинских экспертов со всего мира, среди которых были два нобелевских лауреата.

Сначала об освобождении Фолбигг не могло быть и речи, но это письмо изменило настроения в обществе и улучшило ее жизнь в тюрьме. "С ней там плохо обращались, потому что она считалась детоубийцей, но после всего этого изменили свое отношение и стали помогать", - сообщила Винуэса.

В мае 2022 года губернатор принял решение: Фолбигг не будет помилована, но объявил о пересмотре дела.

На этот раз было еще больше поддержки.

"Австралийская академия наук получила юридическое представительство и команду юристов, которые могли рекомендовать лучших экспертов в мире в каждой области. А также какие вопросы необходимо задать этим экспертам", - вспоминает Винуэса.

После помилования Кэтлин Фолбигг Карола Винуэса наконец-то чувствует удовлетворение.

"С научной точки зрения это был вызов. Это был очень трудный, напряженный и иногда болезненный процесс", - говорит она.