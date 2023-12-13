Генассамблея ООН потребовала прекращения огня в Газе

By Euronews

За резолюцию, призывающую к немедленному прекращения огня в секторе, высказались 153 из 193 членов, против — Израиль и США

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Генеральная Ассамблея ООН во вторник вечером подавляющим большинством голосов потребовала гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

За принятие резолюции, представленной Египтом и Мавританией, высказались 153 члена из 193, 10, включая США и Израиль, проголосовали против и 23 воздержались.

В отличие от резолюций Совета Безопасности, на одну из которых, содержащую призыв к немедленному прекращению огня в Газе, на прошлой неделе наложили вето США, голосования на Генеральной Ассамблее не имеют обязательной силы, но являются важным барометром мирового мнения.

Ранее в Вашингтоне президент США Джо Байден устроил ханукальный прием в Белом доме, заявив гостям, что США будут продолжать оказывать военную помощь Израилю до победы над ХАМАС.

Но, похоже, в отношениях наметился новый раскол, и американский президент предупредил, что Израиль теряет поддержку из-за своих "неизбирательных" бомбардировок Газы.

Байден также призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху изменить состав своей коалиции, которая в большинстве своем выступает против создания палестинского государства.

Тем временем Израиль продолжает бомбардировки Газы, уделяя основное внимание Хан-Юнису на юге. Бои также идут в Рафахе, недалеко от границы с Египтом.

По данным газеты Wall Street Journal, израильские военные начали закачивать морскую воду в туннели ХАМАС. На затопление подземной инфраструктуры движения может уйти несколько недель.

На просьбу газеты прокомментировать операцию ЦАХАЛ ответил, что вся информация, связанная с туннелями боевиков, засекречена.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что после начала израильских бомбардировок система здравоохранения в Газе сократилась с 36 до 11 больниц.

По данным минздрава Газы, управляемого ХАМАС, с начала войны погибло более 18 200 палестинцев.